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海巡小隊長收賄33萬放水漁船私運白帶魚 他緩刑沒了確定要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任海巡署八斗子安檢所小隊長陳富翔收受魚商賄款共33萬餘元，安檢時放水讓漁船夾帶大量白帶魚出港私運到大陸，一審依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判刑2年，並宣告緩刑5年，二審撤銷緩刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳富翔2022年間任職於海巡署八斗子安檢所，擔任中尉小隊長，而黃姓魚商為違法將白帶魚運出港和大陸漁船交易，且想躲避查緝，和陳商議以每次3萬元為代價，請求陳放水讓他出港，陳允諾。

陳富翔放水完成安檢後，便讓安檢所值班人員，在漁船進出港紀錄表上，登載「漁獲：無」、「無漁獲」等內容，並上傳至安檢資訊系統，黃每次出港的翌日會在漁港附近交付現金，陳總共收賄11次、總計33萬餘元。

一審認為陳放水通行貨物是可交易漁貨的白帶魚，不是違禁品或管制品，僅因大陸疫情期間禁令暫時限制交易，且所放行船舶載運量為船主謀生所需，影響不大，判陳2年徒刑，緩刑5年。

案件上訴，二審認為一審判決量刑沒有違誤，但陳身為小隊長，應固守邊防檢查船隻，以維護台灣本島安全，卻為圖小利，收受賄款，使下屬參與合謀，有違主管之責，且收賄次數多達11次，金額達33萬4000元，難認是一時失慮，判決維持一審刑度，但撤銷緩刑；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

白帶魚。示意圖／聯合報系資料照片
白帶魚。示意圖／聯合報系資料照片

安檢 收賄 海巡署 走私

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