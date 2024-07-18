警政監林明佐貪瀆案 律師涉洩密博弈集團...主嫌先逃

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，涉嫌和中部大型博弈集團勾結洩漏偵辦行動，檢方5月初將林聲押獲准後，原要連同博弈集團首腦綽號「小古」的陳姓男子一網打盡，未料偵蒐行動遭外洩被迫延後執行，經掌握洪姓律師從中穿針引線，昨搜索依洩密罪命洪50萬元交保。

檢方發現，洪姓律師近期受博弈集團委任，多次利用陪偵機會，得知檢方下一步偵蒐動作，明知是偵查秘密不得對其委任當事人以外者洩漏，卻仍持續傳遞消息給集團。

據了解，洪姓律師因警界關係良好，其又和史姓前記者熟識，受委任後涉嫌洩密，讓包括博弈集團首腦陳姓男子，以及幫助洗錢的史姓前記者提前隱匿行蹤。

檢方原計畫將林明佐、博弈集團等一網打盡，但疑受洩密影響，檢方5月2日第一波搜索林明佐聲押獲准後，中間5月7日兵分14路搜索博弈集團位在南屯區招待所等地卻不如預期，密切追查發現陳、史躲藏到南投山區，直至5月22日至24日第三波搜索才抓到2人，聲押禁見獲准。

台中地檢指出，偵辦博弈集團案期間，發現洪姓律師在偵查中為相關被告辯護，卻涉嫌將偵查中資訊透露給背後集團，全案經檢察官張時嘉17日指揮廉政署中調組、調查局中機站，搜索洪的律師事務所，將洪帶回列洩密罪嫌被告，通知楊姓、吳姓律師到庭作證。

中檢說，檢察官張時嘉今年5月偵辦博奕集團時，發現集團配合的律師除替被告辯護，還涉嫌將陪偵時，將不得對第三人公開資訊傳遞給博弈集團，讓成員得以掌握檢察官偵辦動態，甚至預擬策略逃避追緝。

檢、廉、調昨兵分3路，搜索洪姓律師事務所等地，並傳喚洪到庭，另也通知吳姓、楊姓律師為證人作證，複訊後以洪犯嫌明確，考量無羈押必要，依非公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌命他50萬元交保，其餘證人請回。