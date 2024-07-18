快訊

調升基本工資、時薪失靈？台灣產出比日韓高但薪資超低…原因讓人心寒

愛奇藝買會員方案「看滿廣告」惹眾怒！官方回應引網酸：要支持盜版嗎

頂大擬要求升等論文須國際合作 連愛因斯坦都難達標？

警政監林明佐貪瀆案 律師涉洩密博弈集團...主嫌先逃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，涉嫌和中部大型博弈集團勾結洩漏偵辦行動，檢方5月初將林聲押獲准後，原要連同博弈集團首腦綽號「小古」的陳姓男子一網打盡，未料偵蒐行動遭外洩被迫延後執行，經掌握洪姓律師從中穿針引線，昨搜索依洩密罪命洪50萬元交保。

檢方發現，洪姓律師近期受博弈集團委任，多次利用陪偵機會，得知檢方下一步偵蒐動作，明知是偵查秘密不得對其委任當事人以外者洩漏，卻仍持續傳遞消息給集團。

據了解，洪姓律師因警界關係良好，其又和史姓前記者熟識，受委任後涉嫌洩密，讓包括博弈集團首腦陳姓男子，以及幫助洗錢的史姓前記者提前隱匿行蹤。

檢方原計畫將林明佐、博弈集團等一網打盡，但疑受洩密影響，檢方5月2日第一波搜索林明佐聲押獲准後，中間5月7日兵分14路搜索博弈集團位在南屯區招待所等地卻不如預期，密切追查發現陳、史躲藏到南投山區，直至5月22日至24日第三波搜索才抓到2人，聲押禁見獲准。

台中地檢指出，偵辦博弈集團案期間，發現洪姓律師在偵查中為相關被告辯護，卻涉嫌將偵查中資訊透露給背後集團，全案經檢察官張時嘉17日指揮廉政署中調組、調查局中機站，搜索洪的律師事務所，將洪帶回列洩密罪嫌被告，通知楊姓、吳姓律師到庭作證。

中檢說，檢察官張時嘉今年5月偵辦博奕集團時，發現集團配合的律師除替被告辯護，還涉嫌將陪偵時，將不得對第三人公開資訊傳遞給博弈集團，讓成員得以掌握檢察官偵辦動態，甚至預擬策略逃避追緝。

檢、廉、調昨兵分3路，搜索洪姓律師事務所等地，並傳喚洪到庭，另也通知吳姓、楊姓律師為證人作證，複訊後以洪犯嫌明確，考量無羈押必要，依非公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌命他50萬元交保，其餘證人請回。

中檢也說，律師身為在野法曹，社會地位崇高，理應遵循律師倫理規範，共同維護民主法治，切勿配合不法集團，利用職務得知偵查秘密後外洩予他人，甚至參與集團，為犯罪者串證，而辜負社會對律師的期待。

林明佐。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照

律師 檢察官 聲押

延伸閱讀

獨／警政監林明佐貪瀆案 台中名律師捲入洩密遭搜索50萬交保

獨／續押！警政監林明佐涉貪瀆洩密…延押第二期到9月

林明佐貪汙案扯出博弈大咖 擁黑色賓利「防彈」知名

前刑大隊長林明佐貪汙洩密…檢第三波搜索 博弈老闆、前記者收押

相關新聞

鄭文燦子弟兵捲關說案 綠議員：靜候司法調查

民進黨桃園市議員張肇良涉入多年前龍潭區某棟違章建築拆報的關說案，昨遭桃園地檢署依貪汙治罪條例的圖利罪嫌及行使業務上登載不...

財務長侵占公款填個人負債窟窿 還錢加賠100萬求原諒

基隆市一家公司的呂姓財務長，因為個人負債，趁職務機會侵占公款278萬多元，導致公司營運出狀況。鍾姓業者查帳後提告，呂男承...

高市前議員為郭台銘買連署書 陳乃靜等8男女判有罪

高雄市前議員陳乃靜去年擔任立委參選人郭倍宏後援總會長期間，得悉鴻海集團創辦人郭台銘和賴佩霞爭取獨立參選總統、副總統連署，...

男子燒毀賴清德、綠立委競選旗幟…候選人開告 法官判罰1萬

陳姓男子在今年總統大選期間持打火機燒毀民進黨立委候選人謝佩芬、總統候選人賴清德的競選旗幟，謝女提告，陳依毀損他人物品罪起...

海巡小隊長收賄33萬放水漁船私運白帶魚 他緩刑沒了確定要入獄

時任海巡署八斗子安檢所小隊長陳富翔收受魚商賄款共33萬餘元，安檢時放水讓漁船夾帶大量白帶魚出港私運到大陸，一審依貪汙治罪...

警政監林明佐貪瀆案 律師涉洩密博弈集團...主嫌先逃

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，涉嫌和中部大型博弈集團勾結洩漏偵辦行動，檢方5月初將林聲押獲准後，原要連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。