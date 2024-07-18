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鄭文燦子弟兵捲關說案 綠議員：靜候司法調查

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

民進黨桃園市議員張肇良涉入多年前龍潭區某棟違章建築拆報的關說案，昨遭桃園地檢署依貪汙治罪條例的圖利罪嫌及行使業務上登載不實文書罪嫌帶回偵訊，檢察官認為張肇良犯嫌重大、有串供滅證之虞向桃園地院法官聲請羈押中；市議員魏筠表示，本案還在司法調查，靜候調查結果。

據了解，桃園市龍潭區約5年前有處正在施工中的建物被列為A0類違章建築，在地民眾檢舉後，區公所本應「即報即拆」，疑似違建案的地主向公所遞交陳情信，後來並未拆除，張肇良近來遭人檢舉，疑涉關說、圖利。

昨包括服務處及龍潭區公所相關人搜索10處，經檢察官漏夜偵訊，今晨訊問後，認為張肇良犯嫌重大、有串供滅證之虞向桃園地院法官聲請羈押中，同案犯嫌、證人分別以8至10萬元交保或請回。

魏筠表示，本案還在司法調查中，相關事項也沒有很明確，只能靜候司法調查結果，才能知道到底發生什麼事情。

民進黨桃園龍潭區市議員張肇良（前左2）捲入關說案，黨籍市議員魏筠表示，靜候司法調查。記者翁唯真／攝影
民進黨桃園龍潭區市議員張肇良（前左2）捲入關說案，黨籍市議員魏筠表示，靜候司法調查。記者翁唯真／攝影
民進黨桃園龍潭區市議員張肇良捲入關說案，黨籍市議員魏筠表示，靜候司法調查。圖／市議員魏筠提供
民進黨桃園龍潭區市議員張肇良捲入關說案，黨籍市議員魏筠表示，靜候司法調查。圖／市議員魏筠提供

司法 張肇良 桃園地院 民進黨 貪汙 鄭文燦

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