快訊

川普遇刺關鍵時間軸曝！槍手開槍前20分鐘已被狙擊手發現

「金仙魯肉飯」便當驚見整隻蟑螂 北市衛局稽查現場也出現小強

三重殉職警遺孀成箭靶 警界如何將悲劇操作成公關災難

酒駕開堆高機上路沒通行證 桃園囂張男遭法辦恐再吞9千罰單

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名黃姓男子日前開著堆高機行駛在路上，巡邏員警見狀上前確認是否有申請道路臨時通行證，結果黃男不僅沒有申請，還沒有訓練執照，甚至大白天酒駕渾身酒氣，遭警方依公共危險罪嫌偵辦，未申請上路部分則開罰最高9千元罰鍰。

蘆竹分局警備隊員警日前巡邏時，發現一輛堆高機行駛在蘆竹區南山路二段，因堆高機等動力機械非經申請臨時通行證不得行駛於道路，於是上前盤查，結果發現該堆高機沒有申請臨時通行證，黃姓駕駛也沒有訓練執照，甚至滿臉通紅，身上還散發酒味，警方對其實施酒測，酒測值達每公升0.59毫克，觸犯刑法公共危險罪，依法偵辦。

黃男向警方說，自己從桃園某工地酒後駕駛堆高機出發要到蘆竹區的老闆家，結果路上被警方查獲，所幸未發生意外；蘆竹分局分局長林鼎泰表示，依道路交通管理處罰條例32條規定，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人新台幣3千元以上9千元以下罰鍰，並禁止行駛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園一名黃姓駕駛堆高機沒有申請臨時通行證，也沒有訓練執照，甚至酒駕滿臉通紅遭逮。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名黃姓駕駛堆高機沒有申請臨時通行證，也沒有訓練執照，甚至酒駕滿臉通紅遭逮。記者周嘉茹／翻攝
依道路交通管理處罰條例32條規定，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人新台幣3千元以上9千元以下罰鍰，並禁止行駛。記者周嘉茹／翻攝
依道路交通管理處罰條例32條規定，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人新台幣3千元以上9千元以下罰鍰，並禁止行駛。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名黃姓男子酒後違法開堆高機，警方對其實施酒測，酒測值達0.59mg／L，觸犯刑法公共危險罪，依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名黃姓男子酒後違法開堆高機，警方對其實施酒測，酒測值達0.59mg／L，觸犯刑法公共危險罪，依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝

桃園 酒駕

延伸閱讀

桃園壽山巖觀音寺周末遶境祈福 千人護駕回鑾路線出爐

品牌磁磚高層疑酒駕連三撞肇逃 向警坦承：有喝威士忌

青商會世大會10月在桃園 張善政：全力支援及展現特色

對流雲系發展旺盛 桃園以南10縣市大雨特報

相關新聞

癌婦將房地借名登記給次子豈料兒先亡 媳婦繼承後翻臉了

長者會預先將房產登記給子女，部分是為避免子孫因為繼承發生糾紛，部分則是因為自己重病不久於人世，於是提前規畫。但世事難料，北部一名林姓老婦罹癌，擔心不久於人世，將苗栗的6筆土地、房子借名登記次子名下，沒想到次子竟比她早過世，房產都被媳婦繼承了。後來，老婦以媳婦生下林家第三代唯一男孫為由，只要媳婦簽下承諾書，賣房賣地她都可以分一半，就不興訟討回房產，但媳婦出賣部分房地獲得1500萬元後，竟然翻臉不認人。

酒駕開堆高機上路沒通行證 桃園囂張男遭法辦恐再吞9千罰單

桃園一名黃姓男子日前開著堆高機行駛在路上，巡邏員警見狀上前確認是否有申請道路臨時通行證，結果黃男不僅沒有申請，還沒有訓練...

兆富公司狂吸金近130億 負責人曾奎銘等152人今遭起訴

兆富公司負責人曾奎銘等人，涉嫌在台非法銷售「澳豐AA」等境外金融商品，保證年度投資報酬率達8％至15％，去年有投資人無法...

鄭文燦子弟兵市議員張肇良涉關說 檢漏夜訊問清晨聲押

民進黨桃園市議員張肇良疑涉入多年前龍潭區某棟違章建築拆報的關說案，昨遭桃園地檢署依貪汙治罪條例的圖利罪嫌及行使業務上登載...

黃子佼否認犯罪…林智群：最冒險的行為 分析「大好大壞」終極版本

藝人黃子佼涉嫌持有未成年性影像案，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，聯合新聞網（ https://udn.com/ne...

徐巧芯大姑劉向婕涉詐欺洗錢案否認犯罪 法官裁定再押3個月

立委徐巧芯大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄涉成立水房與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢2700萬元，劉女、杜、林偵查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。