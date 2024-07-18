酒駕開堆高機上路沒通行證 桃園囂張男遭法辦恐再吞9千罰單

桃園一名黃姓男子日前開著堆高機行駛在路上，巡邏員警見狀上前確認是否有申請道路臨時通行證，結果黃男不僅沒有申請，還沒有訓練執照，甚至大白天酒駕渾身酒氣，遭警方依公共危險罪嫌偵辦，未申請上路部分則開罰最高9千元罰鍰。

蘆竹分局警備隊員警日前巡邏時，發現一輛堆高機行駛在蘆竹區南山路二段，因堆高機等動力機械非經申請臨時通行證不得行駛於道路，於是上前盤查，結果發現該堆高機沒有申請臨時通行證，黃姓駕駛也沒有訓練執照，甚至滿臉通紅，身上還散發酒味，警方對其實施酒測，酒測值達每公升0.59毫克，觸犯刑法公共危險罪，依法偵辦。

黃男向警方說，自己從桃園某工地酒後駕駛堆高機出發要到蘆竹區的老闆家，結果路上被警方查獲，所幸未發生意外；蘆竹分局分局長林鼎泰表示，依道路交通管理處罰條例32條規定，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人新台幣3千元以上9千元以下罰鍰，並禁止行駛。

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