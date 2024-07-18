鄭文燦子弟兵市議員張肇良涉關說 檢漏夜訊問清晨聲押

民進黨桃園市議員張肇良疑涉入多年前龍潭區某棟違章建築拆報的關說案，昨遭桃園地檢署依貪汙治罪條例的圖利罪嫌及行使業務上登載不實文書罪嫌帶回偵訊，包括服務處及龍潭區公所相關人搜索10處，經檢察官漏夜偵訊，今天清晨5點46分訊問後，認為張肇良犯嫌重大、有串供滅證之虞向桃園地院法官聲請羈押中，同案犯嫌、證人分別以8至10萬元交保或請回。

桃園地檢署表示，除了聲請羈押張肇良外，何姓及魏姓女子8萬元交保、陳姓女子10萬元交保，另於2021年10月擔任工務課長的王姓男子，以及邱姓男子等2人請回。