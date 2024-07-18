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黃子佼否認犯罪 林智群：最冒險的行為、「大好大壞」終極版本

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

藝人黃子佼涉嫌持有未成年性影像案，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，聯合新聞網（ https://udn.com/news/story/7317/8096694 ）日前獨家報導，黃子佼出庭答辯時一改認罪口供、否認犯罪，質疑檢察官起訴證據。對此，律師林智群在臉書表示，先認罪，再改口不認罪，「是最冒險的行為」。

「不知道黃子佼在搞什麼」。林智群表示，刑案當事人來找律師，律師第一件事情，律師確認事實真相後，一定會問一個問題，就是要不要認罪。一，罪證確鑿的案子，認罪，就是停損，承認錯誤，地檢署、法院好處理，比較會輕判。二，如果覺得自己是清白的，可以主張無罪，拚到底，沒做的事情，誰也不能要求你認。

他說，拚無罪，結果就是大好大壞。大好，就是判無罪、不起訴。大壞，就是地檢署調查了半天，還是起訴，法院調查後還是認定有罪。因為已經花了大量時間審理，法院也不可能輕判，一定比「一開始認罪的情況」來得重。

一般人在訴訟裡面，通常不會改變態度，林智群表示，因為風險很大，不過有時候還是會發生態度改變的情況。一，先不認罪，起訴後改口承認犯罪、到二審改口承認犯罪。這種算是打到一半投降，法院還是會判有罪，但畢竟是投降輸一半，也不會下重手。

第二種情況，先認罪，再改口不認罪。「這個就是最冒險的行為」，林智群表示，因為前面認罪，被告一定講了很多承認犯罪的話，記在筆錄上，「你現在改口，檢察官、法官一定拿你前面講的話質問你，你很難回應」。如果最後證據還是不足，還你清白，就算了，如果審理後還是有罪，一定是重判。

林智群表示，這種情況就是「大好大壞」終極版本，黃子佼選了這條路，「想必他應該已經考慮清楚了」。

藝人黃子日前出庭，傳出一改認罪口供、否認犯罪。記者葉信菉／攝影
藝人黃子日前出庭，傳出一改認罪口供、否認犯罪。記者葉信菉／攝影

律師 林智群 檢察官

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