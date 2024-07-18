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婆婆遺產糾紛 楊麗花判連帶給付逾3000萬元

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

歌仔戲國寶楊麗花(圖)的婆婆死後，有高達1億多元的遺產稅和罰鍰未繳，楊夫婿洪文棟的姪子繳納完畢後提告。圖／聯合報系資料照
歌仔戲國寶楊麗花(圖)的婆婆死後，有高達1億多元的遺產稅和罰鍰未繳，楊夫婿洪文棟的姪子繳納完畢後提告。圖／聯合報系資料照
歌仔戲國寶楊麗花的婆婆留下高額遺產、股票、逾億元遺產稅和罰鍰，亡夫洪文棟的姪子繳納大部分稅款，提告要求洪文棟六名繼承人、姑姑鄭洪玉崑變更股票登記，平均分擔遺產稅。台灣高等法院昨判楊麗花六人連帶給付三三九五萬餘元、鄭洪玉崑給付四四七六萬餘元本息。

洪家第一代洪萬傳和吳火獅共同創辦新光集團，洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭共有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑三名子女

洪文棟是骨科名醫，曾任立法委員，和前妻有四名小孩，與楊麗花未生育子女，洪二○一八年過世。另男子徐國璋稱是洪文棟親生兒子，提確認親子關係存在訴訟，洪拒驗ＤＮＡ，但他死後法院仍認定徐是洪的孩子；徐改名洪國璋，和楊麗花、四名子女共同繼承遺產。

洪文樑兒子洪士鈞提告主張，祖母洪彭瑞蘭一九九二年過世，遺產稅和罰鍰金額累積高達一億五千萬元，留下的新勝公司、新光實業股票價額也高達一億三千萬；父親一九九八年死亡，他和叔叔、姑姑協議，股票歸他所有，並繳納遺產稅、罰鍰一億四千萬餘元作補償，但洪文棟、鄭洪玉崑不配合過戶股票。一審判楊麗花等六人、鄭洪玉崑須各給付四四七六萬餘元。

高院認為，洪文樑生前未與洪文棟、鄭洪玉崑達成遺產分割協議，股票不可能全數分歸洪文樑取得，洪彭瑞蘭遺產稅應由三子女各依應繼分比例分擔。

高院認為洪文樑和其他繼承人繳納總額已逾三分之一，洪文棟、鄭洪玉崑繳納總額不足三分之一，洪士鈞經洪文樑全體繼承人同意，請求楊麗花等六人、鄭洪玉崑各給付所受利益有理。

其他繼承人 子女 楊麗花 洪文棟 親子關係 遺產

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