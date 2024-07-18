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涉替詐團洗錢2701萬元 劉向婕與夫遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

立委徐巧芯的大姑劉向婕（左四）涉組織犯罪、加重詐欺、洗錢起訴，昨天移審。記者王聖藜／攝影
立委徐巧芯的大姑劉向婕（左四）涉組織犯罪、加重詐欺、洗錢起訴，昨天移審。記者王聖藜／攝影
杜秉澄、劉向婕夫婦與東霖公司負責人林于倫涉嫌替詐團洗錢，一個半月內洗錢二七○一萬六千元，三人被收押禁見；台北地檢署昨依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴杜姓夫婦、林于倫及杜的助理吳沂珊。

劉向婕是國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧姊姊，事件與徐巧芯無關，但台灣基進黨認為徐也涉不法，陸續提告徐涉犯詐欺、貪汙、銀行法、公職人員財產不實等罪嫌，台北地檢署「他」字案偵辦中。

檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐欺集團洗錢上千萬，並循線查出負責人林于倫和杜秉澄、劉向婕等人涉案，今年三月搜索約談；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，檢方訊後聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，杜秉澄從去年三、四月起，與暱稱「小老虎」、「檸檬」、「葉先生」及「武提」等人共組詐團水房；杜秉澄負責控盤運作後端水房及建立規章，與前端水房負責人「武提」聯繫，指揮劉向婕用ＬＩＮＥ帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假ＫＹＣ，應付檢警調查。

杜秉澄另使用林于倫名下東霖公司銀行帳戶洗錢，請高中學妹吳沂珊擔任助理，處理詐欺群組內虛擬貨幣交易、用戶註冊帳號及提領轉匯詐欺款項。

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