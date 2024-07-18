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跑到國防部扮軍官行騙 判1年2月

聯合報／ 記者林孟潔房荷庭／台北報導

國防部。示意圖／聯合報系資料照片
國防部。示意圖／聯合報系資料照片
男子何基福、洪郁盛假冒軍官佯稱有管道可便宜購買國防部國有土地，約建商到國防部會客室談承購程序，索討三百萬元本票未果；最高法院依冒用公務員名義詐欺取財未遂罪判何一年二月定讞。何以同樣手法詐騙新北市前議員歐金獅被判刑確定，執行時未報到，檢方通緝中。

洪郁盛犯冒用公務員名義詐欺取財未遂罪，一審判八月徒刑，因未上訴而確定。何、洪二○二○年六月間以同樣手法，約歐金獅到國防部會客室洽談買地事宜，兩人偽造國防部政戰局收文章，要求歐填寫申請書、交付兩百萬元得逞，何判刑一年十月、洪一年五月定讞。

何基福、洪郁盛知悉國防部管開放民眾承購部分國有土地，但民眾不熟悉申購程序，也不易區分哪些國有土地開放承購，藉此詐欺牟利。何透過友人得知林姓建商有意洽購國有土地，稱可透過國防部內部人員以便宜價錢購買位於鶯歌的國有土地，但需給付內部作業費三百萬元。

何基福約林二○二○年八月廿八日上午十時許至國防部會客室談論承購程序，由洪郁盛假冒軍官會面與林洽談，拿出自製承購國有非公用不動產申請書交予林填寫，聲稱填寫後交給洪蓋章收文，就可取得承購資格。

林用建設公司名義填妥申請書，但之後何要求林交付三百萬元本票未果；洪事後偽造國防部政治作戰局收文專用章，於申請書上用印再交給何基福，持續向林索要本票，但林察覺有異未交付，何、洪未得逞。

法院認為何基福犯罪事證明確，與洪郁盛冒用公務員名義偽造公文書、詐騙，危害社會治安，損害公部門職務執行正確性、公文書公信力，一、二審判一年二月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

公務員 國防部 詐欺 詐騙

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