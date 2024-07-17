司法院擬調高民事裁判費、強制執行費 林淑芬質疑「無錢死路邊」

司法院6月3日發函請台灣高等法院研議調高民事訴訟裁判費、強制執行執行費，其中裁判費擬加徵二分之一，執行費擬加徵七分之三或二分之一，立法委員林淑芬質疑漲幅達50%，是變相的「有錢判生，無錢死路邊」，窮人恐繳不起裁判費而無力打官司救濟。司法院17日表示，確實有請高院評估是否有加徵裁判費的必要，高院正在評估中。

2003年2月7日修正公布的民事訴訟法增訂第77條之27規定「本法應徵收之裁判費，各高等法院得因必要情形，擬定額數，報請司法院核准後加徵之。但其加徵之額數，不得超過原額數十分之五。」並為強制執行法第30條之1、非訟事件法第19條所準用。司法院表示，高院雖於2003年8月間據以修正提高徵收額數，但已歷20餘年未曾再修正，鑑於現今社會經濟情況已有變遷，修正迄今消費者物價指數、電價、油價、郵務送達費、公務人員薪資及基本工資增加幅度均大幅增加，加徵標準實有調整必要，以適當反映法院辦理民事事件相關成本增加的情形。

林淑芬表示，司法院發函的理由是「最近20年來的消費者物價指數、電費、油價、郵務費、基本工資的漲幅介於17%至66%」，質疑因物價上漲，民眾到法院提訴訟、聲請執行的收費也要跟著調漲？

林淑芬指法院代表公益，怎麼能與民爭利？法院市政府單位，不是民營企業，是為了公平正義而存在，何以如同私人企業強調成本利潤？並質疑司法滿意度一直以來都很低迷，未超過五成，如果把司法滿意度看作是績效，很明顯司法績效不及格，隨意漲價有理？

一直以來，部分慣性濫訴者降低法院效能，是難解的難題，林淑芬認為不能排除有極端的人，但是新規定將傷及一般弱勢族群。她認為如果司法院要調漲裁判費與執行費，最起碼先拿出人民對司法、司改滿意的成績，有明顯的進步再來談漲價，否則只是讓人民對司法更不滿，讓人民生活更痛苦。