桃園龍潭違建關說？ 議員、區長被約詢

民進黨桃園市議員張肇良（右二）昨早出席德湖街既有道路改善工程完工通車典禮，下午遭調查站搜索約談。記者曾增勳／攝影 民進黨桃園市議員張肇良服務處和龍潭區公所昨天被檢調搜索，區長黃世琪、張肇良及張的助理等12人被帶走約詢，震撼龍潭政界；張肇良服務處未否認被搜索調查，但聲稱張肇良在忙，不便接電話回應。

事發不久，國民黨市議員詹江村臉書打出「快報」指出，「鄭文燦子弟兵民進黨市議員張肇良被調查站搜索，連同特別助理都被帶走」。知情人士指出，龍潭區約5年前有處興建中建物被列違建，民眾檢舉後本應「即報即拆」，地主向公所陳情，經協調，違建最後未拆除，近來傳出斡旋者即為張肇良，傳張涉向龍潭區公所關說不要查報為A類違建，以便讓建物完工後能出租給連鎖超商營業，但有待釐清。

張肇良昨出席龍潭區道路改善工程通車典禮，與市長張善政交談時並無異狀，不久服務處就被搜索，且和助理都被帶走約詢。

88歲被告 交保又被撤銷

鄭文燦同案被告、88歲台塑集團楊姓前主管先前以1千萬元交保，檢方兩度抗告，高院昨又撤銷裁定，發回桃院更裁，今三度開羈押庭。高院指楊涉犯刑法詐欺取財罪、貪汙治罪條例對於不違背職務行為行賄罪犯罪嫌疑重大，依事證，楊除有逃亡之虞，也有串滅證疑義。

鄭文燦雨露均霑？ 藍自清

另，海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪被羈押，桃市國民黨議員被影射曾被鄭「雨露均霑」才未發聲，國民黨團15名議員昨開記者會自清，批質疑很可笑，並稱「綠營都拿不夠了，哪輪得到我們？」籲請檢調擴大偵辦。

民進黨團總召林志強回應，尊重國民黨團意見，鄭文燦案件仍在司法審理中，盼毋枉毋縱。

國民黨團總召徐玉樹表示，鄭文燦被羈押後，部分媒體指過去鄭執政8年期間，除了綠營支持者及民代拿到好處，懷疑國民黨議員也有拿到，「我相信同黨議員不會做這種事」。

徐玉樹和副召集人楊朝偉說，過去鄭任內包括亞洲矽谷、農博、八德羽球館、平鎮文化停車場等施工不良工程或弊端，國民黨團都嚴格監督，鄭還交代局處長資料不能給國民黨議員，有人將矛頭指向國民黨議員，可笑又遺憾。

副召集人詹江村說，桃園多項誇張缺失的工程，都是國民黨議員揭發，只是未必受重視；過去市府招標過程藍營無法介入，只有綠營的「燦友會」子弟兵才能得知其中巧門。