徐巧芯大姑劉向婕涉詐欺洗錢案否認犯罪 法官裁定再押3個月

立委徐巧芯大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄涉成立水房與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢2700萬元，劉女、杜、林偵查中羈押禁見，今天起訴移審，台北地院分案，隨即召開5個小時羈押庭，裁定劉女、杜羈押禁見3月，林50萬交保，限制住居、出境出海。

劉向婕羈押庭中否認犯罪，辯賣虛擬幣會提供「165」反詐騙資訊，稱自己確實在經營虛擬幣買賣，但主要是杜秉澄在負責處理交易。

劉女說，公司會核對客戶身分證件，了解是否買家為真實客戶，譬如說有人拿了像50歲的照片來驗證，實際年齡只有18歲卻要交易200萬元虛擬幣，與常情不符，像這種有明顯差別的買家，就會拒絕交易。

林于倫否認犯罪，辯檢察官問訊時，才驚覺借帳戶給杜秉澄、杜的錢可能不乾淨；林說，他擔任補習班國文老師20年，收入穩定，不會冒險貪圖1%佣金，是因劉女父親是屏東基督教醫院副院長，劉女家世好才相信劉女。

杜秉澄認罪，強調自己只是幣商、不是詐欺集團，是被詐欺集團所誘導、操縱；杜坦承錯誤，表示絕對沒有對被害人施以詐術。

杜還說，今年6月檢方聲請延押他，他在法庭曝光徐巧芯涉及國造潛艦聲紋案、收受回扣賄賂案、內線交易案後，約6月12日前後5天左右，在看守所中午用餐即受到管理員要求特別安檢，希望公權力可以處理。

檢察官起訴，杜秉澄2023年3、4月與詐團主嫌「小老虎」等勾結擔任控盤指揮，運作後端水房，劉向婕以LINE帳戶「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假的KYC資料，應付檢警調查。

杜秉澄招募林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶作為水房洗錢帳戶，再指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯將台幣換為虛擬貨幣，回存至前端水房指定的電子錢包，營造虛擬幣交易的假象。