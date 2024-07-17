王浩宇指時力黨工涉毒 高院更二審改判免賠

前桃園市議員王浩宇107年間指時代力量黨工涉毒，遭時任黨工林效先求償並要求道歉。高院更一審判王浩宇賠25萬元及刊登回復名譽啟事，經最高法院發回，更二審今天改判免賠。可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，當時林效先因涉嫌違反毒品危害防制條例等罪，遭基隆憲兵隊移送偵辦，此事確為真實，因此王浩宇發表的言論為陳述客觀事實，並與公共利益相關，應為可受公評之事，非針對林效先個人而發表言論。

更二審合議庭認為，新聞媒體先前已披露林效先照片及個人資料，林效先也於臉書公開發文，此事件已為公眾所周知，因此王浩宇發表的言論，是重申時代力量黨工涉毒品案遭偵查，並有相當理由確信其為真實。

合議庭認定，王浩宇非犯罪偵查機關，無從論斷林效先是否確實違反毒品罪，僅基於當時林效先遭偵查的客觀事實來發表言論，縱使檢方把林效先不起訴處分確定，也難認是故意不法侵害林效先的名譽，因此改判王浩宇免賠，仍可上訴。

全案緣於，王浩宇於民國107年4月間，透過個人臉書（Facebook）、記者會等方式，指稱時代力量台北市黨部的黨工，在租屋處遭警方查獲持有大量二級毒品「毒郵票」，並張貼林效先照片。

林效先提起民事訴訟主張，他獲刑事不起訴處分確定，但王浩宇的不實言論造成輿論認定他涉及毒品案，導致他社會評價受損及精神上莫大痛苦，請求精神慰撫金新台幣200萬元、停職期間薪資損失43萬500元，及登報道歉啟事。

一審桃園地方法院判王浩宇應賠林效先25萬元及登報道歉，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍認定王浩宇未合理查證，加碼判須賠償40萬元及登報道歉；王浩宇不服判決，提起上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。

高院更一審認為，林效先熱衷參與政治活動，又主持網路政論節目，並為時代力量黨發起人，王浩宇不能證明已盡合理查證的義務，且言論已貶損社會對林效先的評價，導致名譽受損，判決王浩宇須賠償25萬元。

此外，更一審也判王浩宇須刊登啟事，分別在個人臉書及公開登報，使社會大眾明確知悉，法院已認定王浩宇有不法侵害林效先名譽的行為及實際判決內容，以回復林效先的名譽。經上訴，最高法院2度廢棄原判決，發回更審。案經審理，今天高院更二審作出判決。

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