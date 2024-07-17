徐巧芯大姑洗錢案今開羈押庭 檢方指與共犯「太密切」建議續押

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄被控成立詐騙集團水房以虛擬貨幣洗錢，劉女、杜、杜的助理吳沂珊、劉女友人林于倫被訴；劉女、杜、林偵查中羈押禁見，台北地院今開羈押庭，檢察官建議3人應繼續羈押。

羈押庭蒞庭的是檢察官陳昭蓉，陳昭蓉是洗錢案的偵查檢察官，為確保審判順利，她銜命「己案己蒞」。

劉向婕表示，交易虛擬幣有在LINE上貼「165」防詐資訊，防止客戶受騙上當，也會不斷提醒客戶不要使用來路不明的金錢、證件資料購買虛擬貨幣，更會確認客戶的購買意願等，否認涉檢方指控的組織犯罪、加重詐欺、洗錢罪。

林于倫否認犯罪，辯檢察官問訊時，才驚覺借帳戶給杜秉澄、杜的錢可能不乾淨；林說，他擔任補習班國文老師20年，收入穩定，不會冒險貪圖1%佣金，是因劉女父親是屏東基督教醫院副院長，劉女家世好才相信劉女。

陳昭蓉論告表示，劉向婕、杜秉澄、林于倫、吳沂珊4人關係密切，杜秉澄、劉向婕和吳沂珊同住台中市一處民宅，洗錢案今年3月25日發動搜索時，只有杜秉澄和吳沂珊在家，沒有看到劉向婕。

陳昭蓉又說，另一現場檢警搜索林于倫的住處時，卻看到劉向婕在場，由此可見4人的關係相當緊密，如果交保後，要串證不是難事。

陳昭蓉認為，依照劉向婕的相關供述，明顯會隨著案件偵辦進度、提示證據出現的多少才決定改口或承認，明顯供述不一，且全案4名被告彼此供述不同，建議法院應予羈押劉女等原在押被告。

檢方起訴指出，杜秉澄招募林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶作為水房洗錢帳戶，再指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯將台幣換為虛擬貨幣，回存至前端水房指定的電子錢包，營造虛擬幣交易的假象。