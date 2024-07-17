快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

受大陸情報單位「金錢利誘」 軍聞社前中校副主任下場出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國防部軍事新聞通訊社前孔姓中校副主任，自2006年起遭大陸情報單位以金錢利誘，吸收代為發展組織，向身邊現役、退役軍官免費招待旅遊，提供大陸地區吸收軍官的機會但失敗，桃園地院今天審結，將孔依對於違背職務之行為收受賄賂罪，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權3年，犯罪所得美金11萬7000元、人民幣6萬元及相關物品均沒收。本案可上訴。

判決理由指出，根據桃園地檢署起訴的犯罪事實內容，經孔姓被告先後於調查局詢問、檢方偵訊及法院準備程序、審理時，均坦承在卷，並有相關證據可資佐證。

法官審酌，被告孔男曾任軍聞社中校副主任，受國軍長期栽培，理應知悉效忠國家的重要性，卻對於違背職務的行為收受賄賂，敗壞官箴及軍人武德，危害軍譽及民心士氣，危害非輕，更以招待旅遊等方式欲吸收2名王姓現役或退役軍官，而為中共廈門四辦發展組織，幸未得逞，且其行為前後長達10多年之久，又收受楊姓男子等人交付款項，先後獲取美金11萬7000元賄款及人民幣6萬元不法所得，所為背叛國家之舉止，嚴重危害國家安全。

法官指出，考量被告孔男於偵查及法院審理時，終能坦承全部犯行的犯後態度，並已於偵查時，繳交全部犯罪所得，兼衡被告的犯罪動機、目的、手段、所獲利益、危害程度、尚無前案紀錄之素行，及所犯為大陸地區發展組織未遂有上開減刑事由，暨被告自述為碩士畢業的智識程度、曾任軍聞社中校副主任、現擔任警衛、離婚、需扶養子女及母親的家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑。

軍聞社前孔姓中校副主任遭大陸吸收、收賄，桃園地院今審結，將孔依對於違背職務之行為收受賄賂罪，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權3年，犯罪所得沒收。記者陳恩惠／攝影
軍聞社前孔姓中校副主任遭大陸吸收、收賄，桃園地院今審結，將孔依對於違背職務之行為收受賄賂罪，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權3年，犯罪所得沒收。記者陳恩惠／攝影

主任 國防部 桃園地檢署 桃園地院 美金 軍人

延伸閱讀

大陸金融機構駐港員工被要求退還獎金 金額最高達千萬

寧願部分虧損…大陸刻意壓低稀土價格 外媒：助攻電動車開拓國際市場

鄭文燦抗告辯「有人遺落500萬在家裡」 謝寒冰批理由很扯：律師打1算盤

鄭文燦案台塑前主管交保 法官曝理由「其他人都押了」

相關新聞

地方震驚！鄭文燦子弟兵張肇良突遭搜索約談 傳牽涉違建案

民進黨桃園市議員張肇良服處今天下午稍早傳出遭到調查站搜索、張肇良及助理傳遭帶走問話，此一消息在龍潭地區傳出引起地方震驚，...

受大陸情報單位「金錢利誘」 軍聞社前中校副主任下場出爐

國防部軍事新聞通訊社前孔姓中校副主任，自2006年起遭大陸情報單位以金錢利誘，吸收代為發展組織，向身邊現役、退役軍官免費...

中捷砍人凶嫌泣訴「我不是個好東西」 向長髮哥當庭道歉

屏東19歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，5月21日持刀在台中捷運隨機砍人釀2人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴。法院今首開庭，洪...

徐巧芯大姑洗錢案搜索發現共犯「太密切」　檢方建議續押

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄被控成立詐騙集團水房以虛擬貨幣洗錢，劉女、杜、杜的助理吳沂珊、劉女友人林于倫被...

釀32死...高雄氣爆民事賠償第二波宣判 市府仍要負8成責任

高雄氣爆事件高雄市政府為3100多名受災戶代位求償，分6案控告中油、榮化、華運索賠，二審上周首波宣判，認定市府要負8成責...

桃市議員張肇良疑涉關說、圖利 檢調帶回12人偵訊中

桃園市議員張肇良疑涉入多年前龍潭區一處違章建築拆除與否的關說、圖利案，桃園地檢署依貪汙治罪條例的圖利罪嫌及行駛業務上登載...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。