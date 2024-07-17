受大陸情報單位「金錢利誘」 軍聞社前中校副主任下場出爐
國防部軍事新聞通訊社前孔姓中校副主任，自2006年起遭大陸情報單位以金錢利誘，吸收代為發展組織，向身邊現役、退役軍官免費招待旅遊，提供大陸地區吸收軍官的機會但失敗，桃園地院今天審結，將孔依對於違背職務之行為收受賄賂罪，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權3年，犯罪所得美金11萬7000元、人民幣6萬元及相關物品均沒收。本案可上訴。
判決理由指出，根據桃園地檢署起訴的犯罪事實內容，經孔姓被告先後於調查局詢問、檢方偵訊及法院準備程序、審理時，均坦承在卷，並有相關證據可資佐證。
法官審酌，被告孔男曾任軍聞社中校副主任，受國軍長期栽培，理應知悉效忠國家的重要性，卻對於違背職務的行為收受賄賂，敗壞官箴及軍人武德，危害軍譽及民心士氣，危害非輕，更以招待旅遊等方式欲吸收2名王姓現役或退役軍官，而為中共廈門四辦發展組織，幸未得逞，且其行為前後長達10多年之久，又收受楊姓男子等人交付款項，先後獲取美金11萬7000元賄款及人民幣6萬元不法所得，所為背叛國家之舉止，嚴重危害國家安全。
法官指出，考量被告孔男於偵查及法院審理時，終能坦承全部犯行的犯後態度，並已於偵查時，繳交全部犯罪所得，兼衡被告的犯罪動機、目的、手段、所獲利益、危害程度、尚無前案紀錄之素行，及所犯為大陸地區發展組織未遂有上開減刑事由，暨被告自述為碩士畢業的智識程度、曾任軍聞社中校副主任、現擔任警衛、離婚、需扶養子女及母親的家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑。
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