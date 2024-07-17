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釀32死...高雄氣爆民事賠償第二波宣判 市府仍要負8成責任

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄氣爆事件高雄市政府為3100多名受災戶代位求償，分6案控告中油、榮化、華運索賠，二審上周首波宣判，認定市府要負8成責任，僅獲賠償2847萬元；今下午第二波宣判，合議庭仍認定市府責任較重，榮化和華運連帶賠償金額自3869萬減為1110萬元。可上訴。

2014年7月31日深夜11時55分許，前鎮區、苓雅區道路連環爆炸，範圍遍及凱旋三路、三多一、二路、一心一路等，道路塌陷成深溝，房屋及車輛受損，現場救援的7名警義消人員不幸罹難，造成32人死亡、321人輕重傷。

高雄市政府與李長榮化工等達成協議，共同啟動罹難者和重傷者和解工作，並辦理「代位求償」。

高雄市府主張，發生爆炸的4吋管線為李長榮化工所有，並由中油負責設置，案發當天榮化與華運倉儲輸送氣體時，出現異常情形，榮化、華運卻未檢出管線破洞。

另外，晚上氣體外洩，中油也未提供管線位置等資訊，認為中油、榮化、華運等3家公司，應負連帶賠償責任。

今宣判的其中一案，一審市府共向中油、榮化、華運等3家公司，連帶賠償7490萬元。高雄地院開庭調查後，認定市府也有4成過失責任，判決榮化和華運連帶賠償3869萬，中油則沒有過失責任，但市府、榮化和華運均不服上訴。

高雄高分院下午宣判，合議庭認為市府對於管線管理有疏失，錯失防免災害發生機會，應付8成責任，獲賠金額則縮減為1110萬元，中油沒有過失，均可上訴。

氣爆案民事賠償部分，高雄市政府分多案向榮化、華運及中油公司求償，多件案子已進入二審，陸續宣判中；7月10日首波宣判，也認為市府要負8成責任，中油則沒有過失，榮化和華運賠償金額，從一審7942萬餘元減至2847萬元。可上訴。

2014年高雄氣爆案釀32死。圖／聯合報系資料照片
2014年高雄氣爆案釀32死。圖／聯合報系資料照片

中油 氣爆 爆炸 高雄市

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