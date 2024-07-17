快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭六旬翁網路交友成詐團車手 詐領十多萬元獲判無罪

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭60餘歲江姓男子2022年間網路交友，與暱稱為「KIM」的不明人士交往，幫忙領取近20萬元詐款後轉成比特幣，連自己的金融卡都寄給對方，遭檢方依違反詐欺、洗錢防制法等罪起訴。法院認為江男「渴求愛情」真的被騙，後續也有主動報案，一審判決無罪。

檢方指出，江男2022年12月間將2個金融帳戶交給詐團，詐團2022年12月到2023年1月間騙取2名民眾匯款到上述帳戶，共18萬5000元，再指示江男領錢，購買比特幣轉匯到其他帳戶製造斷點；江男2023年5月間，又把自己的金融卡和帳戶資料寄給詐團，詐團再騙取3名受害者匯款共5萬2760元。

江男表示，他當時在網路交友軟體認識1個女子「KIM Castro」（下稱KIM），對方說在國外當兵，退伍後就會到台灣與江生活，但急需用錢，她的長官會請士兵匯款到江的帳戶，再拜託江換成比特幣轉給長官；至於寄出金融卡，則是KIM介紹銀行經理「外匯局王國維」，說是幫忙申請殘障補助需要金融卡。

江男說，他都是聽KIM說的，自己也是被詐騙；此外，江男把金融卡寄出後，一直有詢問對方何時寄回，2023年7月發現「外匯局王國維」很可能是詐騙，就主動報案，稱「金融卡遭不明之人盜用」。

法官調閱江男與KIM的對話內容，確實類似一般男女交往的對話，江男出車禍KIM也噓寒問暖，2人聯繫有相當時日，並非毫無信賴基礎；考量現代社會網路交友普及，江男是單身男子，且智識程度較低，應是渴求愛情被詐團欺騙，不是故意成為車手；此外，江男後續也主動報案，難以認定有主動幫助詐團的犯意。

法官認為，沒有其他積極證據證明江男犯行，一審判決無罪，可上訴。

宜蘭江姓男子成為詐團車手，提供金融帳戶並協助領取現金換成比特幣，宜蘭地院認為江是誤信網路交友，並非有意成為車手，一審判決無罪。圖／本報資料照
宜蘭江姓男子成為詐團車手，提供金融帳戶並協助領取現金換成比特幣，宜蘭地院認為江是誤信網路交友，並非有意成為車手，一審判決無罪。圖／本報資料照

交友軟體 比特幣 網路 詐騙 車手

延伸閱讀

涉助詐團洗錢2700萬徐巧芯大姑辯無罪：有向客戶宣導「165」防詐

人力銀行履歷被詐團挑中 2工程師架「假投資網站」騙千萬

警體測後沒簽退 被檢舉詐領加班費180 繳公庫2萬緩起訴

偽造報案三聯單供詐團黑吃黑索賄 「賓利姐」女警重判12年

相關新聞

地方震驚！鄭文燦子弟兵張肇良突遭搜索約談 傳牽涉違建案

民進黨桃園市議員張肇良服處今天下午稍早傳出遭到調查站搜索、張肇良及助理傳遭帶走問話，此一消息在龍潭地區傳出引起地方震驚，...

受大陸情報單位「金錢利誘」 軍聞社前中校副主任下場出爐

國防部軍事新聞通訊社前孔姓中校副主任，自2006年起遭大陸情報單位以金錢利誘，吸收代為發展組織，向身邊現役、退役軍官免費...

中捷砍人凶嫌泣訴「我不是個好東西」 向長髮哥當庭道歉

屏東19歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，5月21日持刀在台中捷運隨機砍人釀2人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴。法院今首開庭，洪...

釀32死...高雄氣爆民事賠償第二波宣判 市府仍要負8成責任

高雄氣爆事件高雄市政府為3100多名受災戶代位求償，分6案控告中油、榮化、華運索賠，二審上周首波宣判，認定市府要負8成責...

桃市議員張肇良疑涉關說、圖利 檢調帶回12人偵訊中

桃園市議員張肇良疑涉入多年前龍潭區一處違章建築拆除與否的關說、圖利案，桃園地檢署依貪汙治罪條例的圖利罪嫌及行駛業務上登載...

宜蘭六旬翁網路交友成詐團車手 詐領十多萬元獲判無罪

宜蘭60餘歲江姓男子2022年間網路交友，與暱稱為「KIM」的不明人士交往，幫忙領取近20萬元詐款後轉成比特幣，連自己的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。