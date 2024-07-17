宜蘭六旬翁網路交友成詐團車手 詐領十多萬元獲判無罪

宜蘭60餘歲江姓男子2022年間網路交友，與暱稱為「KIM」的不明人士交往，幫忙領取近20萬元詐款後轉成比特幣，連自己的金融卡都寄給對方，遭檢方依違反詐欺、洗錢防制法等罪起訴。法院認為江男「渴求愛情」真的被騙，後續也有主動報案，一審判決無罪。

檢方指出，江男2022年12月間將2個金融帳戶交給詐團，詐團2022年12月到2023年1月間騙取2名民眾匯款到上述帳戶，共18萬5000元，再指示江男領錢，購買比特幣轉匯到其他帳戶製造斷點；江男2023年5月間，又把自己的金融卡和帳戶資料寄給詐團，詐團再騙取3名受害者匯款共5萬2760元。

江男表示，他當時在網路交友軟體認識1個女子「KIM Castro」（下稱KIM），對方說在國外當兵，退伍後就會到台灣與江生活，但急需用錢，她的長官會請士兵匯款到江的帳戶，再拜託江換成比特幣轉給長官；至於寄出金融卡，則是KIM介紹銀行經理「外匯局王國維」，說是幫忙申請殘障補助需要金融卡。

江男說，他都是聽KIM說的，自己也是被詐騙；此外，江男把金融卡寄出後，一直有詢問對方何時寄回，2023年7月發現「外匯局王國維」很可能是詐騙，就主動報案，稱「金融卡遭不明之人盜用」。

法官調閱江男與KIM的對話內容，確實類似一般男女交往的對話，江男出車禍KIM也噓寒問暖，2人聯繫有相當時日，並非毫無信賴基礎；考量現代社會網路交友普及，江男是單身男子，且智識程度較低，應是渴求愛情被詐團欺騙，不是故意成為車手；此外，江男後續也主動報案，難以認定有主動幫助詐團的犯意。