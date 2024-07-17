涉助詐團洗錢2700萬 徐巧芯大姑辯無罪：有向客戶宣導「165」防詐

立委徐巧芯大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄涉成立水房與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢2700萬元，劉女、杜、林偵查中羈押禁見，今天起訴；劉女於羈押庭中否認犯罪，辯賣虛擬幣會提供「165」反詐騙資訊。

劉向婕表示，交易虛擬幣有在LINE上貼「165」防詐資訊，防止客戶受騙上當，也會不斷提醒客戶不要使用來路不明的金錢、證件資料購買虛擬貨幣，更會確認客戶的購買意願等。

劉向婕表示，自己確實在經營虛擬幣買賣，但主要是杜秉澄在負責處理交易業務，他們每天早上會提供報價給客戶，在收到客戶台幣確認要買的幣種之後，就會幫助客戶完成兌換。

劉女說，泰達幣與美金匯兌率差不多，所以稱為「穩定幣」，交易出去的泰達幣是在王牌交易所等處所購買，如何分潤由杜秉澄決定。

劉向婕表示，公司團隊虛擬幣交易有一個公用的電子錢包，她們交易泰達幣的方式都是透過合法的交易平台，資料都留在交易平台上，部分在公司同事手機裡，但有些同事的手機已被檢察官給查扣。

劉女說，公司會核對客戶身分證件，了解是否買家為真實客戶，譬如說有人拿了像50歲的照片來驗證，實際年齡只有18歲卻要交易200萬元虛擬幣，與常情不符，像這種有明顯差別的買家，就會拒絕交易。

檢察官起訴，杜秉澄2023年3、4月與詐團主嫌「小老虎」等勾結擔任控盤指揮，運作後端水房，劉向婕以LINE帳戶「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假的KYC資料，應付檢警調查。

杜秉澄招募林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶作為水房洗錢帳戶，再指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯將台幣換為虛擬貨幣，回存至前端水房指定的電子錢包，營造虛擬幣交易的假象。