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地方震驚！鄭文燦子弟兵張肇良突遭搜索約談 傳牽涉違建案
民進黨桃園市議員張肇良服處今天下午稍早傳出遭到調查站搜索、張肇良及助理傳遭帶走問話，此一消息在龍潭地區傳出引起地方震驚，張肇良服務處未否認調查站搜索調查、但表示，張肇良在忙，暫時不便接電話。
市議員詹江村臉書打出「快報」、指出，「鄭文燦子弟兵民進黨市議員張肇良，經該服務處鄰居證實，稍早之前被調查站搜索，連同特別助理都被帶走」。消息傳至龍潭地方，引起地方震驚談論。
張肇良今天上午出席龍潭區「德湖街既有道路改善工程完工通車典禮」，與市長張善政交談，並無異狀，未料今天下午傳出服務處遭調查站搜索，張肇良和助理遭帶走約談，龍潭地方知情人士表示，懷疑是民進黨前團助理離職後，協助處理相關違建案件，是否牽涉張肇良仍待釐清。
前海基會董事長鄭文燦涉貪案第三度羈押庭遭羈押禁見後， 7月12日一早曾傳出張肇良前去送錢情事，引起外界不解。
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