快訊

地方震驚！鄭文燦子弟兵張肇良突遭搜索約談 傳牽涉違建案

大雷雨轟炸中南部6縣市 影響時間持續1小時

對偵查結果不解...涉貪圖利建商豐邑遭起訴 楊文科回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方震驚！鄭文燦子弟兵張肇良突遭搜索約談 傳牽涉違建案

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

民進黨桃園議員張肇良服處今天下午稍早傳出遭到調查站搜索、張肇良及助理傳遭帶走問話，此一消息在龍潭地區傳出引起地方震驚，張肇良服務處未否認調查站搜索調查、但表示，張肇良在忙，暫時不便接電話。

市議員詹江村臉書打出「快報」、指出，「鄭文燦子弟兵民進黨市議員張肇良，經該服務處鄰居證實，稍早之前被調查站搜索，連同特別助理都被帶走」。消息傳至龍潭地方，引起地方震驚談論。

張肇良今天上午出席龍潭區「德湖街既有道路改善工程完工通車典禮」，與市長張善政交談，並無異狀，未料今天下午傳出服務處遭調查站搜索，張肇良和助理遭帶走約談，龍潭地方知情人士表示，懷疑是民進黨前團助理離職後，協助處理相關違建案件，是否牽涉張肇良仍待釐清。

前海基會董事長鄭文燦涉貪案第三度羈押庭遭羈押禁見後， 7月12日一早曾傳出張肇良前去送錢情事，引起外界不解。

民進黨桃園市議員張肇良（右二）早上出席德湖街既有道路改善工程完工通車典禮，下午傳遭調查站搜索約談。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市議員張肇良（右二）早上出席德湖街既有道路改善工程完工通車典禮，下午傳遭調查站搜索約談。記者曾增勳／攝影

張肇良 桃園 民進黨 議員 鄭文燦

延伸閱讀

鄭文燦剛收押、楊文科就起訴 藍委：恐怖的政治操作

鄭文燦律師依例到所接見 律見過程「監看不予聞」

駁斥和鄭文燦雨露均霑 藍黨團15議員：綠拿不夠哪輪得到我們

3位律師輪流來接見 鄭文燦今吹了72分鐘冷氣

相關新聞

陳時奮自訴高虹安誣告案辯論終結 8月21日宣判

新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名，高告陳誹謗不起訴，陳自訴高誣告罪；台北地院今傳喚高...

宜蘭六旬翁網路交友成詐團車手　詐領十多萬元獲判無罪

宜蘭60餘歲江姓男子2022年間網路交友，與暱稱為「KIM」的不明人士交往，幫忙領取近20萬元詐款後轉成比特幣，連自己的...

涉助詐團洗錢2700萬 徐巧芯大姑辯無罪：有向客戶宣導「165」防詐

立委徐巧芯大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄涉成立水房與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢2700萬元，劉女、杜、林偵查...

地方震驚！鄭文燦子弟兵張肇良突遭搜索約談 傳牽涉違建案

民進黨桃園市議員張肇良服處今天下午稍早傳出遭到調查站搜索、張肇良及助理傳遭帶走問話，此一消息在龍潭地區傳出引起地方震驚，...

用力下巴就滲血...長髮哥無緣健力賽 出庭還被粉絲認出

屏東19歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，5月21日在台中捷運隨機砍人釀2人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴。台中地院今首開庭，當...

中捷砍人凶嫌泣訴「我不是個好東西」 向長髮哥當庭道歉

屏東19歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，5月21日持刀在台中捷運隨機砍人釀2人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴。法院今首開庭，洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。