用力下巴就滲血...長髮哥無緣健力賽 出庭還被粉絲認出

屏東19歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，5月21日在台中捷運隨機砍人釀2人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴。台中地院今首開庭，當時英勇抵抗的被稱為「長髮哥」的許姓男子今以告訴人身分出庭，他說臉部傷勢恢復中，但健身才用6成力下巴傷口就滲血，無法參加下周的菁英杯健力賽很可惜。

台中地檢署6月26日依殺人未遂罪嫌起訴洪男，移審台中地院後收押至今，中院今下午首度開準備程序庭，洪針對被訴殺人未遂、恐嚇公眾及毀損部分全坦承。

由於洪的父母有向被害人表達調解意願，今包括許男等多名被害人到場，法院詢問雙方意願後也排定調解程序。

因許男當時在捷運車廂內英勇抵抗，過程被民眾錄影PO網被稱為「長髮哥」，許今開完庭後有民眾目擊他身影，一度興奮上前相認，對於他的勇敢表現非常敬佩。

許男庭後受訪說，他臉部刀傷雖慢慢恢復中，但近期健身才使用約6成立，下巴的傷口就會滲血，不得不減輕訓練重量，由於訓練強度還是沒辦法拉高，會影響到他7月24日原定想在高雄技擊館參加的菁英杯健力賽。

他說，因為訓練強度上不去，造成訓練周期、行程被大幅延後，現在大概只剩之前參加比賽強度約六成，今年比賽就無法參加，但還是會想去幫大家加油。