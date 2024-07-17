中捷砍人凶嫌泣訴「我不是個好東西」 向長髮哥當庭道歉

屏東19歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，5月21日持刀在台中捷運隨機砍人釀2人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴。法院今首開庭，洪男認罪，直言不想做精神鑑定，一度泣不成聲說對不起父母，直言自己「不是個好東西」，被判10年都沒意見，並當庭起身向長髮哥許姓男子鞠躬致歉。

台中地院今下午開準備程序庭，洪雖坦承殺人未遂、恐嚇及損毀，但表示他目的並非要殺人，其行為可能造成人死亡、受傷，這些他都知道。洪的辯護人表示，就洪主觀為殺人或傷害部分爭執，毀損捷運車門認為無故意不構成，並請求送精神鑑定，釐清有無刑法第19條減刑事由。

公訴檢察官則認為，從偵查起訴內容可見，洪事前準備規畫縝密，犯後答辯思慮清晰，明顯沒有精神喪失，認為沒有送精神鑑定必要。

洪男的父母今也到庭，事前也向被害者表達調解意願，包括長髮哥許男在內等，表示願意調解，法院也替雙方排定調解程序。

庭末還押前，洪男突向審判長要求「他想說幾句話」，洪隨後起身轉向許男等人，表示自己對事發很不樂見，包括許男、呂姓少年及車廂上所有人感到非常抱歉，這陣子很想聯繫被害人、擔心他們狀況，案發當下他情緒激動，相信檢察官能感受到他當時、目前講話方式有很大落差。

洪一度泣不成聲，表示很對不起爸媽，因為「沒有父母想養到一個犯下這麼大案子的小孩吧」，當初以為犯後會被判死刑、無期徒刑，從此和社會隔絕，還說自己「不是個好東西」、「不值得社會再給他一次機會」，後來因父母關係，他很想要好起來。

洪表示，他想回家、回到父母身邊，好好當一個平凡人，也很想知道自己為何變這樣，他也寫了30幾頁的信給檢察官認錯，回想起案發非常痛苦，並解釋自己在飯店拿刀刺麥脆雞，不是要模擬砍人，是要試刀子有多鋒利，這樣砍下去才知有多恐怖。

洪說，他是想假設自己是鄭捷，試圖演出那個樣子把自己毀掉，但後來發現生命還有好多希望，他還不滿20歲，認為自己不能放棄，他特別感謝雨傘哥、長髮哥挺身而出救了全車廂的人，也救了他沒再釀大禍，並直言「不想要精神鑑定」，不想被當成減刑理由，只希望社會回到平靜。