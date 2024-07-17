釀8度天坑...遭控偷工減料 豐邑強調：追加2億改變工法確保道路安全

新竹縣竹北市豐邑建設建案「豐采520」釀8度天坑，新竹地檢署查出豐邑建設偷工減料、縮減擋土設計省下上億元，並將豐邑機構負責人劉樹居、豐邑機構總經理邱崇喆等人依違反建築法及公共危險等罪起訴。豐邑機構今天也發出聲明，強調前後已追加超過2億多元的工程款改變工法確保周邊道路安全，檢調陳述諸多不實，盼司法釐清真相還清白。

起訴書中指出，豐邑建設要求陳姓技師違反規定，縮短H型鋼擋土樁長度超過15公尺，藉以省下超過1億5千萬元擋土費用支出；除了縮減擋土設計獲取暴利外，刪減擋土設計造成建案地面18.5公尺以下全無擋土措施，藉此再減少2690餘萬元支出，甚至將原本設計要插1873支29公尺長的地質改良樁，擅自刪減為1103支27公尺地質改良樁，不僅長度縮短，數量更大減700多支，藉此再省近4482萬元。

豐邑機構也發出聲明，關於檢調起訴書內容，是依傳統工法檢視「豐采520」，而非本建案所施行的逆打工法，判斷上難免有所出入。該建案也經超過3家的第三方專業技師公會鑑定，建築基地坍塌原因複雜，包含道路基礎回填有垃圾雜物，加上地下管線鋪設（電力、電信、自來水），雨水滲入路基，砂土沿管線流失，回填不實，肇致道路坍塌，非僅豐邑機構建築基地施工所造成。

豐邑機構強調，「豐采520」採逆打工法，地下室未完工前停工，都會加劇地層擾動造成坍塌風險，因此，豐邑機構多次陳情縣府能盡速讓公司搶險完成地下室工程，但仍遭縣府多次拒絕，至今仍在停工，停工日期已逾600多天。

關於偷工減料指控，豐邑機構強調，地下工程改變為逆打工法，前後已追加超過2億多元的工程款，改變工法是為了確保周邊道路、鄰房安全無虞；且此案商場投資額上百億，絕無可能為了減少數千萬的支出，至數百億的投資案於危險的理由，檢方僅指出改變工法所減少之費用，但忽略了因此而增加的額外費用，改變工法絕不是為了偷工減料，而是因應現場開挖情形所做的調整。

豐邑機構再次強調，對於此次事件可能給公眾帶來的困擾深表歉意，公司承諾將竭盡全力，配合相關部門的調查，並盡快釐清真相，承諾將承擔應負之責，絕不逃避責任，給社會一個負責任的交代，請大家放心。