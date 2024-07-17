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北檢起訴徐巧芯大姑4人 劉彥澧「感到抱歉」：足證夫妻與此案無關

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕等4人涉詐欺集團洗錢，台北地檢署今起訴。對此，徐巧芯的丈夫台中市研考會主委劉彥澧指出，足證他與太太徐巧芯與此案完全無關，並對親屬所犯的不當行為，對社會仍感到抱歉。

徐巧芯的大姑劉向婕、劉的丈夫杜秉澄、林于倫、吳姓助理等人涉共同運作詐欺集團「後端水房」，協助詐騙集團洗錢2700餘萬元，北檢依加重詐欺等罪嫌起訴4人。

劉向婕被起訴後，劉彥澧稍早發表聲明，希望司法毋枉毋縱，並指出證明他本人跟徐巧芯與此案完全無關，但親屬所犯的不當行為，他對社會仍感到抱歉。

劉彥澧說，針對詐騙的法律已修嚴，社會上潛在的詐騙之徒應引以為戒，切勿存有僥倖心態、以身試法。

台灣基進另針對徐巧芯，指徐交付婆婆100萬元資金未說清楚，到北檢告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪汙等罪嫌，檢方仍以「他字案」偵辦中。

台中市研考會主委劉彥澧，對家人涉詐不當行為，向社會道歉。圖／聯合報系照片
台中市研考會主委劉彥澧，對家人涉詐不當行為，向社會道歉。圖／聯合報系照片

國民黨 徐巧芯 洗錢 詐欺 詐騙集團

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