「拿紅包不刁難廠商」高公局約僱水電工涉貪汙收賄 認罪繳回32萬

高速公路北區養護工程分局劉姓約僱水電工與趙姓約僱地磅操作員，輪流擔任路燈巡查標案的主驗官、協驗人員，楊姓、黃姓廠商為了不被刁難審查及驗收，包紅包給兩人達成對價期約，劉男在4件標案中收紅包不法獲利32萬元。士林地檢署依貪汙治罪條例對於職務上行為收受賄賂罪起訴。

全案趙男、楊姓、黃姓廠商，今年4月經新北地方法院判刑，趙男犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，共4罪均免刑。已繳回犯罪所得58萬元沒收。楊、黃分別犯不具公務員身分，對公務員交付賄賂罪共2罪，應執行4月可易科罰金之行，均褫奪公權1年。

士檢偵辦劉男部分，2016年至2019年間，高公局北工處木柵段辦理年度工務段轄區路燈巡查維護工作，趙男負責承辦履約管理、計畫書審核、材料進廠查驗與履約查驗，劉男則主辦或協辦履約查驗、驗收、監工。2名廠商未了不被劉男、趙男刁難各種文書審查、驗收請款等，分別以每期5千、1萬、1萬5千元行賄，劉在工程現場或辦公庫房收賄，不法金額累計32萬元。