台中酒女犯神岡桶屍案否認殺人 二審維持原判理由曝光

台中市蔡姓女子涉殺害陳姓男友後，以水泥封箱藏屍在神岡一間鐵皮工廠內，蔡女被檢方依殺人等罪起訴，國民法官今年3月審結此案，判蔡女27年6月徒刑，全案上訴台中高分院後，今天宣判，駁回蔡女上訴，仍維持一審原判。二審指出，蔡女否認犯行，但承認租用廠房、購買水泥攪拌器，事後還假冒死者與家人聯繫，認定蔡女涉犯殺人等罪，駁回上訴。

台中高分院審理神岡桶屍案，由審判長法官紀文勝、陪席法官賴妙雲、受命法官姚勳昌組成的合議庭審理，合議庭指出，蔡女否認殺人犯行，但坦承租用廠房、購買水泥攪拌器等物。

合議庭審酌，經綜合證人證述、手機基地台位置、LINE通訊軟體對話內容、汽車旅館住宿註記紀錄、本票相關借貸資料等證據，佐以蔡女是死者入住汽車旅館後失蹤，最後相處之人，死者在入住汽車旅館後，所使用的手機，僅有訊息資料，未有任何語音通話紀錄，死者手機失蹤後收訊的基地台位置，與蔡女手機基地台位置都重疊，顯然是蔡女所冒用。

合議庭指出，若死者是自然死、意外死或病死，蔡女無隱瞞必要，但蔡女卻刻意隱瞞被死者已死亡的事實，除積極隱匿屍體外，還刻意冒用死者手機，與死者家屬訊息聯絡，營造死者尚生存的假象，足認死者是遭蔡女殺害。

合議庭表示，死者被發現時的廠房是由蔡女所承租、支付租金，死者遺體遭水泥封存的包裹物品、水泥打漿使用的工具，都是由蔡女購買，也留下紀錄，無從推諉是其他案外人所為，認定蔡女涉犯殺人等罪。

合議庭認為，此案審理時，蔡女仍否認犯情，對案情避重就輕，說詞反覆，犯行以水泥封屍，犯罪手法惡性重大，對死者家屬造成天人兩隔、心靈上難以抺滅之傷害，且對社會治安造成恐慌，妨害社會秩序之安定，案發迄今仍未向被害人家屬致歉或賠償。

一審國民法庭已審酌相關情狀判刑，量刑合法妥適，應予維持，今駁回上訴。

台中市神岡區歇業工廠前年底發現桶屍，死者是已失蹤4年的陳姓男子，蔡姓酒店女服務生（34歲）因與陳同進出、承租案發地，涉有重嫌，檢方聲押獲准，去年3月底偵結，依殺人等罪起訴蔡女，屬台中國民法官審理第三案。

今年3月間在台中地院審理，陸續傳喚多名證人到庭；死者母親出庭時曾控訴，2019年3月初看到蔡女把兒子帶走，當時兒子「站都站不穩」，之後就再也不見兒子蹤影，直至前年底神岡工廠發現桶屍死者是兒子。