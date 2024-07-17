檢指控圖利情節如小說 楊文科多次會豐邑高層、指示復工

新竹地檢署查出，新竹縣長楊文科在豐邑竹北天坑案陸續發生後，多次私下密會豐邑機構總經理邱崇喆、董事長劉樹居及飯店執行長劉純芳，並向工務處長江良淵施壓讓豐邑違法復工，江良淵心有顧忌、多次表態要求要有專案小組審查、第三方鑑定事故原因無果。

檢方指出，楊文科在明知建案已發生過3次坍塌且原因不明後，雖公開宣示成立專案小組，協助找出坍塌的根本原因、嚴審改善計畫，未完成改善前不能復工，但豐邑總經理邱崇喆卻私下拜託楊文科復工，還提供楊文科競選總部土地，並用政治獻金方式回捐楊文科支付的租金87萬7420元。

楊文科在邱崇喆請託下，要求江良淵協助復工，楊還向邱表示會協助並已溝通好，但江良淵也擔心違法復工責任，不僅會勘未到場，也拒接邱崇喆的關切電話，因此當楊文科見江良淵未協助復工，就在2022年12月27日指示江良淵，用專案小組會勘同意復工方式為豐邑解套，楊文科還預定於會勘時到場，以免專案小組委員反對，同時私下要求豐邑於會勘時加強止水規避審查。

可是就在2023年1月12日第2次復工後，隔天就發生第4次坍塌，新竹縣府16日再次勒令停工，但邱崇喆擔心偷工減料被發現及停工鉅額損失，當天就再次私下拜託楊文科協助復工。

江良淵因為第2次違法復工已遭議員質疑，擔心違法復工責任，而要豐邑私下疏通議員。1月17日上午，邱崇喆就在縣長室與楊文科及江良淵見面，江良淵原本還堅持復工要送專案小組審查，但豐邑提出借用道路一半施工的替代方案，因此楊文科及江良淵便同意豐邑在辦完施工說明會後復工。

不過2023年1月30日豐邑收到第3次停工命令公文後，邱崇喆以為江良淵反悔，甚至直接傳簡訊責問楊文科「縣長新春愉快！⋯ 年前拜會縣長已經同意召開說明會後就可以復工⋯今天又接獲上述公文，不知有何意思？⋯」江良淵才又在2月2日讓豐邑復工。

新竹縣教育局長楊郡慈在得知後，擔心民眾反彈，2月2日就傳訊息給楊文科「復工一事已經引起關注，接下來會監控輿情」但第3次復工後，4月27日就發生特斯拉掉落天坑，當下縣府勒令第4次停工，楊郡慈也問楊文科「到底地下掏空影響範圍有多大，到底要不要徹底了解，還是等有狀況才處理。工地裡面的樁已經歪斜」。

2023年5月17日豐邑又因違法施工遭勒令停工，但到了5月27日，楊文科仍施壓江良淵「一定要想辦法給他過」，7月4日甚至直接前往豐邑喜來登飯店的總統套房私下與豐邑董事長劉樹居及其女兒、飯店執行長劉純芳見面並接受招待。楊文科承諾「可以直接銜接下去，直接往下做」、「豐邑之森復工可以儘速辦理」。

劉純芳7月5日就到縣府工務處拿楊文科承諾向江良淵施壓，但江良淵不願同意，劉純芳7月21日又再次與江良淵協調復工，江良淵乾脆直接回劉純芳「復工討論，請你們跟縣長約時間」表明不願出面負責的立場，並指復工與否實際是由楊文科決定。

7月25日楊文科又把江良淵叫到縣長室談復工，江良淵擔心建案周邊已經淘空有危險，但楊文科卻袒護豐邑「這不是豐邑的責任，是當初林光華縣長時代發包的工程，和管線舖設時回填不實，不應該讓豐邑做」。

劉純芳看到楊文科護航，便向江良淵施壓復工，江良淵礙於楊文科壓力，只能跟劉純芳說「於法，工務處沒辦法阻止你們申請復工，但最好不要在下次議會結束之前提出，否則會受到民進黨議員火力全開的砲轟，我們很難抵擋得了。」楊文科看到江良淵態度有變，也不願自行承擔責任，便沒有再要求江良淵違法同意復工。