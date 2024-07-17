海委會雙管齊下推反貪 人員違法比率下降近6成

海委會推動專案廉政宣導系列活動及制定檢舉獎勵要點，自今年初統計至6月，海巡人員涉犯刑事不法案件數相較同期減少36件，下降率近6成。

海洋委員會主委管碧玲表示，海岸巡防相關業務涉及一般公務機密及國家機密範疇，與國家安全及民眾權益相關，政風單位藉多元化宣導廉政法令及保密規定，對保護海巡人員權益及維護機關廉能形象均有助益。

海委會新聞稿指出，近年常見境外勢力以金錢或其他誘因，利誘國安相關單位人員提供機敏資料，曾發生海巡人員因缺乏法治觀念，任意出借帳戶提供他人不法使用。

海委會表示，為深化海巡人員法紀觀念及保密意識，今年推動「海洋廉風，永續創新」專案廉政宣導系列活動，以多元、數位化方式製作「反貪腐．防洩密」動畫影片等，並針對內部列管具廉政風險人員，辦理專案性法令宣導及輔導訪視。

自今年1月統計至6月，海巡人員涉犯刑事不法案件為27件，相比去年同期63件，減少36件，下降率近6成，且今年發生多屬一般刑事案件，與公務員職務相關貪瀆、洩密刑責無關。