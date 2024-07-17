楊文科涉貪前工務處長合謀 寶藏圖露餡 家藏上千萬現金

新竹縣長楊文科等12人今爆出涉嫌貪汙，新竹地檢署調查，認為楊文科違法復工圖利豐邑建設，縱容豐邑偷工減料釀成天坑嚴重危及民眾安全。檢方查出前新竹縣工務處處長江良淵也共謀，更在其住所找到「寶藏圖」，清楚記載藏錢位置，檢調依「寶藏圖」在其住處及車內找到202萬6000元現金，另外在其妻子、父親住家也找到大量現金，依涉犯貪汙治罪條例等罪嫌請法院從重量刑。

新竹地檢署檢察官去年7月27日指揮法務部調查局新竹縣調查站調查人員，持搜查票搜查江良淵涉及的建案工地和豐邑建設公司，查扣其送禮名冊、手機及工程日報表等證據，發覺江良淵疑自2015年至去年間，涉犯對於違背職務行為收受賄賂、圖利犯行。

對此檢方去年9月7日上午，再度指揮調查人員前往江良淵位於新竹縣竹北市的住所，當場扣得2張記載藏錢位置的「寶藏圖」便條紙，並依「寶藏圖」所載位置的陽台排水溝內查獲黑色塑膠袋及紙袋各1包，其中塑膠袋內裝有10多疊沾滿泥而毀損的千元面鈔及2千元面鈔，經鑑識後金額共139萬6000元、紙袋內則裝有千元新紙鈔60萬元、小客車上起出現金3萬元，共202萬6000元。

檢調繼續依「寶藏圖」便條紙展開搜索，同天上午10點32分許，在江良淵溫姓妻子位在台中市太平區住處搜索，在2樓書房防潮箱下方木製抽屜櫃，扣得千元現金40萬元；又在同天下午2點30分許，在江良淵父親位在苗栗縣卓蘭鎮住處搜索，在屋內江良淵的房間衣櫃最底層，起出數10袋裝有千元及2千元紙鈔的牛皮紙袋，扣得現金1240萬9000元。

由於查扣的鉅額現金及依據「寶藏圖」所查扣的現金來源顯然不明，且與江良淵收入明顯不相符，檢方在偵查中多次命江良淵說明查扣現金來源，但至今年2月29日，江良淵仍對現金來源無法提出合理說明。

為查證資金流向，檢調去年10月19日至喜來登飯店等處執行搜索，扣得喜來登飯店送禮年節名單，今年2月29日持搜索票搜索新竹縣政府縣長室、新竹縣縣長官邸及楊文科住處，並在縣長室扣得現金12萬3500元及金幣1枚、金飾7枚；縣長官邸扣得現金57萬5000元、在臥室化妝檯扣得喜來登員工名片1張。

檢方認為，江良淵擔任新竹縣政府工務處處長，卻包庇建商私下違法施工，甚至和楊文科合謀矯作事故原因違法復工，不顧人民生命、財產安全，罔顧專業曲意配合上級及建商需求，犯後又絞盡腦汁為建商掩蓋，矯詞卸責其他下屬，甚且以新聞稿對外謊稱第3次違法復工是經與地檢署取得共識，掩飾自己犯行竟妨害人民對司法信賴，犯後態度惡劣，犯罪程度甚重，依涉犯貪污治罪條例等多項罪嫌，請法院從重量刑。