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楊文科被起訴 綠議員批：拿人民生命財產安全賺錢

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣議員歐陽霆指出，新竹地檢署發布起訴楊文科和工務處前處長江良淵的消息，其中出現了許多令人震驚的內幕，包括無償使用建商銷售中心作為競選總部及刻意隱瞞工地內塌陷情形真相。圖／報系資料照
新竹縣議員歐陽霆指出，新竹地檢署發布起訴楊文科和工務處前處長江良淵的消息，其中出現了許多令人震驚的內幕，包括無償使用建商銷售中心作為競選總部及刻意隱瞞工地內塌陷情形真相。圖／報系資料照

新竹縣長楊文科因豐邑建設釀竹北天坑案，要求時任新竹縣工務處長江良淵協助廠商復工，被新竹地檢署依貪汙治罪條例「主管或監督事務違背法令圖私人不法利益罪嫌」起訴。民進黨新竹縣議員歐陽霆也批評，地方父母官不應該拿人民的生命財產安全作為賺錢的工具，希望檢警能夠盡速釐清真相，還給新竹縣民一個安全的居住環境。

歐陽霆指出，新竹地檢署發布起訴楊文科和工務處前處長江良淵的消息，其中出現了許多令人震驚的內幕，不論是無償使用建商銷售中心作為競選總部，或是刻意隱瞞工地內塌陷情形真相，綜觀整件天坑事件，中間有太多不合理之處，難以由常理解釋。如今看到檢察機關提起公訴，才赫然發現「原來水這麼深！」

歐陽霆說，細看起訴書內容中，楊文科曾經對多次向時任工務處長江良淵進行施壓，更出現：「一定要想辦法讓他過！」等⋯⋯恐嚇性用語；此外，內容更揭示在去年發生天坑掉入特斯拉的工安意外後，楊文科縣長便不斷和建商進行接觸，企圖為其開綠燈快速復工，甚至被檢警踢爆喬事情的地點就在「豐邑喜來登的總統套房」內，還有建商的奢華餐飲伺候。

歐陽霆批評，請問楊文科到底有什麼不可告人的事情，不能在縣政府裡面公開的討論？而是要跑到建商飯店的總統套房，有建商好酒好菜招待才能談？任何一位負責任的地方父母官，都不應該拿人民的生命財產安全作為賺錢的工具，甚至是官商勾結的籌碼，如果縣長貪汙罪證屬實，那就是吃著縣民的肉、喝著縣民的血，來換取榮華富貴的爛官。

歐陽霆更指，一個被上級指辦復工的工務處長（江良淵），家中都能搜到1千多萬的現金，那更高層的呢？真的只有免租金的競選總部這麼cheap嗎？還是只是冰山一角呢？

新竹縣議員歐陽霆質疑，一個被上級指辦復工的工務處長（江良淵），家中都能搜到1千多萬的現金，那更高層的呢？圖／取自歐陽霆臉書
新竹縣議員歐陽霆質疑，一個被上級指辦復工的工務處長（江良淵），家中都能搜到1千多萬的現金，那更高層的呢？圖／取自歐陽霆臉書

新竹 楊文科 貪汙

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