楊文科被起訴 綠議員批：拿人民生命財產安全賺錢

新竹縣長楊文科因豐邑建設釀竹北天坑案，要求時任新竹縣工務處長江良淵協助廠商復工，被新竹地檢署依貪汙治罪條例「主管或監督事務違背法令圖私人不法利益罪嫌」起訴。民進黨新竹縣議員歐陽霆也批評，地方父母官不應該拿人民的生命財產安全作為賺錢的工具，希望檢警能夠盡速釐清真相，還給新竹縣民一個安全的居住環境。

歐陽霆指出，新竹地檢署發布起訴楊文科和工務處前處長江良淵的消息，其中出現了許多令人震驚的內幕，不論是無償使用建商銷售中心作為競選總部，或是刻意隱瞞工地內塌陷情形真相，綜觀整件天坑事件，中間有太多不合理之處，難以由常理解釋。如今看到檢察機關提起公訴，才赫然發現「原來水這麼深！」

歐陽霆說，細看起訴書內容中，楊文科曾經對多次向時任工務處長江良淵進行施壓，更出現：「一定要想辦法讓他過！」等⋯⋯恐嚇性用語；此外，內容更揭示在去年發生天坑掉入特斯拉的工安意外後，楊文科縣長便不斷和建商進行接觸，企圖為其開綠燈快速復工，甚至被檢警踢爆喬事情的地點就在「豐邑喜來登的總統套房」內，還有建商的奢華餐飲伺候。

歐陽霆批評，請問楊文科到底有什麼不可告人的事情，不能在縣政府裡面公開的討論？而是要跑到建商飯店的總統套房，有建商好酒好菜招待才能談？任何一位負責任的地方父母官，都不應該拿人民的生命財產安全作為賺錢的工具，甚至是官商勾結的籌碼，如果縣長貪汙罪證屬實，那就是吃著縣民的肉、喝著縣民的血，來換取榮華富貴的爛官。

歐陽霆更指，一個被上級指辦復工的工務處長（江良淵），家中都能搜到1千多萬的現金，那更高層的呢？真的只有免租金的競選總部這麼cheap嗎？還是只是冰山一角呢？