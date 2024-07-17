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涉貪護航建商遭起訴 楊文科神隱 秘書代接手機

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
楊文科涉貪遭檢方起訴，上午消息傳出後他低調神隱，記者撥打其手機也是由秘書代為接聽，並稱說縣長人不在辦公室。圖／取自竹縣府官網
楊文科涉貪遭檢方起訴，上午消息傳出後他低調神隱，記者撥打其手機也是由秘書代為接聽，並稱說縣長人不在辦公室。圖／取自竹縣府官網

新竹縣豐邑建設天坑案，縣長楊文科涉貪護航建商違法復工，全案檢方偵結後，將楊等12名被告提起公訴，檢方並痛斥楊文科背棄民眾所託、圖利護航豐邑建設「官商勾結惡性重大」，請法院從重量刑，並沒收2.5億餘元犯罪所得。

據了解，檢警查出豐邑建設在竹北市一處竹宅新建案中，因偷工減料釀成道路坍塌成天坑，嚴重危及民眾安全，從前年4月起到去年6月間，工地內外至少發生過8次坍塌，期間縣府雖成立專案小組調查坍塌原因，但楊受建商所託，涉嫌指示下屬包庇放水復工申請而遭訴。

上午消息傳出後楊文科低調神隱，記者撥打其手機也是由秘書代為接聽，稱說縣長人不在辦公室，有關起訴內容正由新聞處了解中，稍晚再對外說明。

新竹 楊文科 貪汙

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