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陳時奮自訴高虹安誣告開庭3小時結案 8月21日宣判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

高虹安今天為誣告自訴案出庭。記者王聖藜／攝影
高虹安今天為誣告自訴案出庭。記者王聖藜／攝影

新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名，高告陳誹謗不起訴，陳自訴高誣告罪；台北地院今傳喚高、陳出庭，經超過3小時冗長辯論結案，訂8月21日上午9時29分宣判。

高虹安主張，法院審理的是誣告罪，不應著墨在著作權爭議上，不過，陳時奮認為高的學歷真假是重點，整理抄襲態樣長篇論述，審判長一度限時發言、一度要求以書狀表示意見，但陳認為千里迢迢從美國來開庭，希望完整表達。

陳時奮緊追高虹安的博士論文有無抄襲，2011年9月在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」；2011年10月陳在臉書發文指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安為此控告陳時奮加重誹謗罪，檢察官處分陳不起訴，陳認為高明知學歷不實仍興訟，自訴高犯誣告罪。

陳時奮今天準備「為何論文要修改？」「為何分2次修改？」「為何2018年完成的論文要在2022年修改？」等問題想問高虹安，審判長認為自訴代理可判斷提問與待證事實的關聯，諭知由自訴代理人提問。

高虹安表示，她的論文在美國辛辛那堤大學下架，是因學校遭到匿名騷擾1年，如果論文下架代表學位撤銷，有很多知名人物的論文網上找不到，是不是也要質疑？她表示，資策會2021她的回覆博士論文沒有侵權疑慮，既然沒問題，她對陳時奮提告誹謗罪就不是誣告。

旅美教授陳時奮（圖）自訴告新竹市長高虹安誣告，陳時奮上午出庭答辯攻防。記者潘俊宏／攝影
旅美教授陳時奮（圖）自訴告新竹市長高虹安誣告，陳時奮上午出庭答辯攻防。記者潘俊宏／攝影

抄襲 論文造假 陳時奮 高虹安

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