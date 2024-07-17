15萬買原味內褲、約汽旅嘿咻卻咬胸部 男騙色判刑7月

彰化許姓男子在IG和年輕女子攀談，佯稱要以15萬元買對方原味內褲，又提議付60萬元讓對方拍裸照、見面發生性行為，女子信以為真到汽車旅館赴約，2人性交時被許男口咬胸部、打巴掌，完事後遲遲拿不到錢才知被騙；法院以許過去多次以類似手段行騙，依詐欺罪判他7月徒刑，可上訴。

檢警調查，許男2022年5月16日透過IG認識女子，並佯稱要以15萬元買她使用過而殘留氣味的內衣、內褲及襪子，對方同意後開始和許有訊息往返，許又提議要以60萬元以上高價，要求女子自拍裸照照片、影片給他，並以訊息「文愛」。

後來許又約女子到汽車旅館見面，同月20日雙方抵達開房間，許繼續以話術騙稱連同見面、互動等都是交易內容，女子就依要求脫衣，卻遭許男口咬胸部、背部，甚至揮打她巴掌好幾下，最後發生性行為2次。

未料許完事後卻藉口稱當天沒有帶錢，還相約2天後才會付款，女子見許男一再拖延才知上當受騙，報警對他提告詐欺。

檢方訊時，許否認犯行，辯稱女子威脅要多給30萬元，自己才答應否則不能離開，還說有要求女子介紹新交易對象才要付錢，對方就推薦親姐姐、1位網紅，後來沒見到面才沒付；檢方比對相關證詞不採信許說法，依詐欺罪嫌起訴他。