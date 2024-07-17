林士傑遭槍殺出殯 邱莉莉、郭再欽到場送他最後一程

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺，今上午出殯，家屬低調未辦公祭，南市議長邱莉莉、民進黨前中執委郭再欽等人到場送他最後一程。記者黃宣翰／攝影

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺，今上午出殯，家屬低調未辦公祭，不過上百人出席送最後一程，其中南市議長邱莉莉、民進黨前中執委郭再欽現身，顯露彼此之間交情；由於林士傑、邱莉莉、郭再欽都涉及正副議長賄選案，不過一審都獲無罪，全案上訴二審中。

林士傑家祭今天上午8時起，在台南市立殯儀館景行廳舉行，家屬相當低調未辦公祭，包括台南市議會議長邱莉莉、台南市副市長趙卿惠、民進黨前中執委郭再欽等人約1百多人，都到殯儀館送林士傑最後一程，並向他道別。林士傑的女兒女市議員林依婷手捧父親遺照，走在靈車後方，場面哀戚。

然而，林士傑、邱莉莉及郭再欽都涉及正副議長賄選案，檢方起訴台南議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展被控透過民進黨前中執委郭再欽操盤，郭再欽最早曾透過台南市無黨團結聯盟顧問楊志強涉嫌賄賂國民黨議員方一峰，要方一峰選舉時票投自己，就可以拿到1000萬。

方一峰始終未改變心意，前年12月25日被約出搭上休旅車後，南市區漁會理事長林士傑對他說，「議員你有兩個選擇，一個是不要出席，一個是投自己，總之就是不可以投給郭信良」。

檢方起訴，邱莉莉、郭再欽、林志展、林士傑恐嚇方一峰，犯刑法第142條第2項、第1項強暴脅迫或其他非法之方法妨害他人自由行使法定的政治上選舉未遂罪嫌。

台南地院認為，證人方一峰證述前後矛盾，且依其本院證述，他聽聞林士傑話語後並未心生恐懼，難認恐嚇言語，卷內也無積極客觀證據證明邱莉莉等人有何犯意聯絡，不能僅憑方一峰的單一指述，而為不利認定。台南地院認事證不足，邱莉莉等10人均獲判無罪。檢方不服已上訴二審。