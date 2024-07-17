新竹縣長楊文科涉貪遭起訴！豐邑建設偷工減料釀天坑

新竹地檢署今天起訴新竹縣長楊文科在內12人涉嫌貪汙，控楊文科違法復工圖利豐邑建設，查出豐邑偷工減料釀成天坑嚴重危及民眾安全，更發現工地內外至少發生過8次坍塌，檢方痛斥楊文科背棄民眾所託、圖利護航豐邑建設「官商勾結惡性重大」，請法院從重量刑，並沒收2.5億餘元犯罪所得。

新竹地檢署偵辦豐邑竹北天坑案，發現豐邑建設要求陳姓技師違反規定縮短H型鋼擋土樁長度超過15公尺，藉以省下超過1億5千萬元擋土費用支出，又為了避免外界質疑，再以H型鋼擋土樁中加設27公尺劣質混凝土的地質改良樁因應，還由洪姓技師用假資料騙稱符合安全結構，陳姓技師還擅自抽換擋土設計圖面交給勞動部職安中心審查，損害施工安全審查正確性。

豐邑除了縮減擋土設計獲取暴利外，檢方控豐邑違背建築術成規，罔顧「豐采520」建案周邊道路、居民生命、財產安全，2020年2月17日在發包會議中，再度刪減擋土設計，造成建案地面18.5公尺以下全無擋土措施，藉此再減少2690餘萬元支出，甚至將原本設計要插1873支29公尺長的地質改良樁，擅自刪減為1103支27公尺地質改良樁，不僅長度縮短，數量更大減700多支，藉此再省近4482萬元。

檢方查出，豐采520內外至少發生過8次坍塌，坍塌從2022年4月3日起就陸續出現，8次坍塌中有5次崩到外部釀成天坑，其中一次即是去年4月27日在莊敬六街上發生天坑吞特斯拉的事件，不過去年6月18日在建案B6發生的坍塌規模最大，達到300立方公尺。

雖然從2022年6月14日發生第一次外部坍塌被民眾首次知道天坑後，新竹縣政府就曾在2022年6月16日至2023年5月1日間發出4次停工命令，但豐邑為求掩蓋未按圖施工偷工減料犯行及避免停工可能導致鉅額損失，置停工命令於不顧，繼續進行諸如吊裝柱體、大樑、鋼構、向下開挖土方等違法施工行為。

檢方認為，新竹縣前工務處長江良淵明知豐邑違背停工命令違法施工，卻默許建案繼續違法施工，後續還同意復工。而楊文科在明知建案已發生過3次坍塌且原因不明後，雖公開宣示成立專案小組，協助找出坍塌的根本原因、嚴審改善計畫，未完成改善前不能復工，但豐邑總經理邱崇喆卻私下拜託楊文科復工，還提供楊文科競選總部土地，並用政治獻金方式回捐楊文科支付的租金87萬7420元。

楊文科在邱崇喆請託下，要求江良淵協助復工，楊還向邱表示會協助並已溝通好，但江良淵也擔心違法復工責任，不僅會勘未到場，也拒接邱崇喆的關切電話，因此當楊文科見江良淵未協助復工，就在2022年12月27日指示江良淵，用專案小組會勘同意復工方式為豐邑解套，楊文科還預定於會勘時到場，以免專案小組委員反對，同時私下要求豐邑於會勘時加強止水規避審查。