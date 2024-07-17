警體測後沒簽退 被檢舉詐領加班費180 繳公庫2萬緩起訴

新北市警察局淡水分局中正路派出所李姓警員去年參加常年訓練後，沒回派出所，反而去吃飯、回家休息，涉詐領超勤加班費1小時180元，事後遭人檢舉送辦。士林地檢署認為，他認罪深表悔悟，緩起訴1年，支付公庫2萬元，接受法治教育4小時。

緩起訴指出，24歲李姓警員去年9月23日參加「常年訓練—112年下半年體能測驗」，結束後離開吃飯、回家休息，沒有回到中正路派出所簽退，在當月超勤時數表統計上，涉虛偽登載超勤時數1小時，領了180元的加班費。

李姓警員遭檢舉浮報加班費，經調查車牌、通聯紀錄查詢、超勤加班費申請書等，多領了1小時加班費。李姓警員坦承不諱，當天常訓後忘記回派出所簽退，不是故意詐領加班費。