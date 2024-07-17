徐巧芯大姑涉詐欺遭訴 劉彥澧：證明自己未涉案

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕等4人涉幫詐欺集團洗錢，今天遭台北地檢署起訴。對此，徐巧芯的丈夫台中市研考會主委劉彥澧指出，證明他本人與太太徐巧芯與此案完全無關。

徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕丈夫杜秉澄、友人林于倫、吳姓助理等人涉共同運作詐欺集團「後端水房」，協助詐騙集團洗錢2700餘萬元。北檢今天依加重詐欺等罪嫌起訴4人。

另外，台灣基進認為徐巧芯提到交付婆婆100萬元資金說不清楚，到北檢告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污等罪嫌，檢方目前仍以「他字案」偵辦中。

得知姊姊被起訴後，劉彥澧發表聲明指出，希望司法勿枉勿縱，針對詐騙的法律已經修嚴，社會上潛在的詐騙之徒應該引以為戒，切勿存有僥倖心態、以身試法。

劉彥澧認為，也證明他本人跟徐巧芯與此案完全無關。但他個人對於親屬所犯的不當行為，對社會仍感到抱歉。