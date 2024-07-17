藉自訴誣告罪挑戰高虹安學歷？ 陳時奮今認了

旅美教授陳時奮（圖）自訴告新竹市長高虹安誣告，陳時奮上午出庭答辯攻防。記者潘俊宏／攝影

新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名，高告陳誹謗不起訴，陳自訴高誣告；台北地院今天傳喚陳、高出庭，陳再三挑戰高虹安的學歷問題，高直球回應「法官要審的是誣告」。

高虹安針對陳時奮與自訴代理人洪士傑、陳冠豪「緊咬」她美國辛辛那堤大學博士論文是否造假的突襲，不止一次回擊「法官要審的是誣告」，將自訴案拉回誣告罪基本調性，陳時奮庭中突然說，「我尊重高市長對她沒有誣告的認知」、「案子真正的重點是有無抄襲、侵權」。

開庭前，陳時奮遞狀聲請勘驗google「學術搜尋網頁」想證明高虹安的博士論文已經下架，合議庭准予勘驗，不過，勘驗完畢陳時奮又不滿意，指勘驗到部分的只是期刊、並非論文。

陳時奮說，他從沒有指控高虹安的學位造假，說的是高被指導教授除名；高虹安過去提及美國的學校被騷擾後將論文下架，不過，商業資料庫並沒有被騷擾，上面的論文也已下架。

陳時奮準備論文有關問題「逼宮」高虹安，擬題包括「為何論文要修改？」「為何分2次修改？」「為何2018年完成的論文要在2022年修改？」洪士傑向合議庭表示，因陳時奮具有國外教授的身分，案子牽涉是否違反學術論理爭議，請合議庭同意由陳時奮主問。

審判長回應說，自訴代理人的地位如同檢察官，具法律專業知識，可以判斷提問與待證事實的關聯性、必要性，依法應以自訴代理人提問，駁回洪士傑聲請。

高虹安對陳時奮的策略表示，勘驗「學術搜尋網頁」只能證明論文下架，無法證明時間點，論文下架原因是學校遭到匿名騷擾1年；高說，如果陳認為論文下架代表學位撤銷，「那有很多知名人物的論文網上找不到，是不是也要質疑？」

高虹安表示，資策會2021年和她國會辦公室聯絡，回覆博士論文沒有侵權疑慮，自訴案要審的是誣告，不是針對著作權，既然資策會說她論文沒問題，她當然認為沒問題，因此對陳時奮提告誹謗，根本不是誣告。

高虹安的辯護人柯志諄說，陳時奮一再提出資策會對高提告的資料當成本案佐證，不過，資策會的資料還未經過判決，且資策會態度也反覆、轉變，高虹安提告誹謗的當下，沒有有誣告的犯意。

陳時奮緊追高虹安的博士論文有無抄襲，2011年9月在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」；2011年10月陳在臉書發文指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安為此控告陳時奮加重誹謗罪，檢察官處分陳不起訴，陳認為高明知學歷不實仍興訟，自訴高犯誣告罪。