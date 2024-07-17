警沒獲同意命交手機、拍LINE對話 法院認違法搜索判賭博無罪

台中市警局第二分局前年破獲賭場抓到現場王姓、張姓負責人，再從2人手機對話查到上游的林姓男子，均依賭博罪嫌送辦經檢方起訴。法院發現，警方未持搜索票卻要王、張交出手機，命2人解鎖又擅自拍攝LINE對話，事先沒依法告知可拒絕，認定警方違法搜索，排除證據力後判林無罪，可上訴。

檢方起訴指出，林男和王姓、張姓友人2021年12月24日起，由王在果菜市場開賭場、張負責經營，林則協助招攬賭客、評估借支給賭客的金額，且指導王、張營運，該賭場以撲克牌玩十三支，2022年1月2日警方到場抓到王、張，再從2人手機溯源找到林，認為3人均涉犯賭博罪嫌。

台中地院審理時，林男堅決否認犯行，辯稱只有去賭博沒和王、張共同經營賭場；林的辯護人也說，王男、張男手機是警方未經令狀搜索扣押取得，實際也未扣押，其中LINE對話紀錄都是違背法定程序取得的證據，均無證據力，檢警以此訊問王、張所得供述，也應無證據力。

法院查，警方在賭場查獲王男、張男及賭客，隨即命在場人交出身上物品，但當天警方行動並沒有法院核發的搜索票。張證稱，他不是主動交出手機，是警方要他們把手機拿出來，承辦警員也說，有請張拿出手機讓警方先保管但後來沒查扣。

法院認定，警方當時並非有令狀搜索，也不是無令狀搜索的附帶或逕行搜索，而王男、張男雖把手機交給警員，但2人是受警方要求，並非主動、自願為之，警員也沒依法先告知他們有權拒絕，事後也未簽自願受搜索同意書，警方要求2人交出手機舉動，也不符合同意搜索程序，屬違法搜索。

王男還說，被帶回育才派出所，警方突然說要看他手機通聯，他解鎖後警員突然打開他LINE、拿到旁邊拍照，他立即阻止並反應「只是賭博，沒必要拍成這樣吧？」有表示拒絕；張男也說，警員要他將手機解鎖，他問為什麼，對方卻回「解鎖就對了」，後來1位女警就對他手機翻拍。