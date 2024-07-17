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舅舅被告性侵外甥女 一句「好久沒瑟瑟」讓他躲重刑
高雄一名男子被控性侵讀國中的外甥女，高雄地院審理時，法官發現男子曾傳訊給少女「好久沒瑟瑟」，卻未見少女抗拒，且少女被帶往汽車旅館時，還刻意隱匿行蹤，沒跟父母求救，認為舅舅不構成性侵，不過兩人發生關係時，少女未滿16歲，舅舅仍被判處10月徒刑。可上訴。
判決指出，少女平常與父母親住在外地，偶爾才會回到高雄阿公家，前年8月下午，舅舅傳LINE邀請少女外出，當晚就帶著少女前往汽車旅館開房，兩人在房間內發生關係。
事後少女父母親發現少女神情與平常不一樣，追問之下才發現舅舅竟將自己外甥女帶往摩鐵開房，氣得先帶少女前往醫院驗傷，並持驗傷報告對舅舅提告性侵。
高雄地院審理時，法官檢視舅舅與少女的對話紀錄，發現兩人開房前，互動就很密切，少女不僅常常向舅舅撒嬌，也未拒絕舅舅開房邀請，甚至出言附和，絲毫沒有反對意思。
且在開房前三天，舅舅曾傳訊給少女「好久沒瑟瑟，你還喜歡嗎」，少女卻回覆「還喜歡啊可是我們沒那個空間可以做」，若舅舅違反少女意願，少女大可嚴詞峻拒或不予回應，反而未見反感、抗拒意思。
另外，兩人到摩鐵時，少女有多次向外求救的機會，卻仍在房內吃完便當，後續面對舅舅的反應，也許性侵被害人有別，兩人發生關係時，舅舅應未違反少女意願。
不過，舅舅雖未違反少女意願上床，但少女當時未滿16歲，舅舅仍構成對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，考量雙方背景，判舅舅10月徒刑，可上訴。
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