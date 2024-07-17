疑路況不熟！桃園大貨車撞限高鋼架 現場拆架脫困

桃園市蘆竹區油管路二段山腳橋前一處2.5公尺限高架，昨晚遭一輛大貨車撞擊，結果大貨車因車身過高卡住進退不得。記者周嘉茹／翻攝

桃園市蘆竹區油管路二段山腳橋前一處2.5公尺限高架，昨晚遭一輛大貨車撞擊，結果大貨車因車身過高卡住進退不得。經了解，大貨車從台中到桃園送貨，疑路況不熟結果發生撞擊，區公所得知後派員到場施作拆除限高架，於昨晚10點35分許排除並恢復通行。

蘆竹區油管路位於桃林鐵路旁，屬於台灣中油土地，下方有9條原油管線行經，本來是中油的便道，但也開放給一般車輛通行，惟因為緊鄰海湖工業區，蘆竹區油管路因蘆竹區公所為避免路底下的原油管線遭重車壓毀，於是在油管路多處路口架設限高2.5公尺的限高架，禁止工業區的重車及其他大貨車通行油管路。

昨晚8點26分許一輛26噸大貨車行經油管路二段山腳橋前一處2.5公尺限高架時，因車身過高結果硬生生撞上，卡在限高架動彈不得，警方到場了解，大貨車從台中至桃園送貨，疑路況不熟或未注意限高標示結果發生撞擊，區公所得知後到場施作拆除限高架，於昨晚10點35分許排除並恢復通行。

蘆竹分局長林鼎泰提醒大型車輛駕駛人務必留意車輛高度限制，提早規劃行駛路線，以避免類似事故發生，保障自身及他人的行車安全，若因不遵守交通規定而導致公共設施損壞，蘆竹區公所將依法追究相關賠償責任。