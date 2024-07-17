大姑夫婦涉詐今遭起訴 徐巧芯也受牽連挨告案件偵辦中

國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄等4人，涉嫌替詐團洗錢2701萬6000元，今遭起訴。今年4月間，台灣基進黨認為，徐巧芯也涉有不法，陸續提告徐涉犯詐欺、貪汙、銀行法、公職人員財產不實等罪嫌，台北地檢署以「他」字案偵辦中。

檢警追查一起詐騙集團金流，鎖定由林于倫擔任負責人的東霖公關顧問公司，涉嫌於2023年8月初至9月中旬，替詐欺集團洗錢2701萬6000元，追查後發現，林于倫提供東霖公司銀行帳戶洗錢使用、杜秉澄負責控盤指揮、劉向婕製作虛偽KYC及提領詐欺款項、助理吳沂珊負責水房運作換幣事宜。

杜秉澄等人涉案方面，檢方今偵結，依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，起訴4人。

由於劉向婕為徐巧芯丈夫劉彥澧的姊姊，劉向婕夫妻於今年3月遭羈押禁見後，事件引發外界關注。

台灣基進黨當時質疑，徐巧芯曾經提供100萬現金協助她的婆婆償還利息，金流流向劉向婕的公司，而徐巧芯未能清楚交代有100萬元的去向，今年4、6月間，陸續提告徐涉犯詐欺、貪汙、公職人員財產不實及銀行法之詐欺銀行等罪嫌。

徐巧芯回應，他們家是受害者，杜秉澄於2021年跟婆婆借的兩千萬元開公司，向銀行貸款卻還不出利息，她與丈夫為了讓婆婆度過難關，付給銀行100萬元，與劉向婕夫婦無關。

北檢收案後，已分他字案調查，全案仍在偵辦中。