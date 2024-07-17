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空軍女中士缺錢汙掉同事補繳年資款 緩刑5年但要服100小時勞務

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

空軍黃姓女中士因欠款急需用錢，2018年6月間至2022年6間月，掌管「補繳年資」等業務，涉向12名士兵收取款項，但未上繳或詐領差額侵占己用，不法金額13萬餘元。士林地方法院今依貪汙治罪條例等罪，判處2年徒刑，緩刑5年，提供100小時義務勞務，褫奪公權2年。

士林地院今宣判，黃女犯貪汙治罪條例等罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間保護管束，提供100小時義務勞務，褫奪公權2年。

士檢起訴指出，黃女在2018年3月間至2022年7月，任職駐地在淡水空軍，負責管理士官兵差假、育嬰留職停薪、購買年資、補繳年資等業務，職務上持有代辦款項，卻因需錢孔急，涉利用職務上機會侵占入己或詐領差額。

黃女在2020年間向黃姓下士，收取購買義務役轉任士官年資費用，涉嫌侵占非公用私有財物，沒把款項交給旅部負責單位，反而侵占入己1萬餘元。同事育嬰留職停薪，黃女也涉謊報提高費用「可購買6個月育嬰留職停薪年資，服役滿20年後可併計服役年資」 導致同事匯款1萬餘元，從中詐得其中4千餘元。

多名一等兵應補繳年資1千餘元，黃女卻稱，購買年資費用每人均2678元，從中詐取差額。直到2022年6月間，黃女又多次傳訊給鐘姓上士稱「需補繳年資利息」上士匯款後發覺，自己早已辦理並完成年資補繳，報案舉報。

黃女涉圖得12名同仁的款項，共計13萬5161元。黃女供稱，因積欠款項缺錢，才會用年資補繳等事由，侵占、詐取款項，東窗事發後有返還部分同事款項。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

侵占 同事 空軍

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