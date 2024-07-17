水泥封箱男友藏屍 台中酒女上訴二審、今仍判27年半

台中市蔡姓女子涉殺害陳姓男友後，以水泥封箱藏屍在神岡一間鐵皮工廠內，蔡女被檢方依殺人等罪起訴，國民法官今年3月審結此案，判蔡女27年6月徒刑，全案上訴台中高分院後，今天宣判，駁回蔡女上訴，仍維持一審原判。

台中市神岡區歇業工廠前年底發現桶屍，死者是已失蹤4年的陳姓男子，蔡姓酒店女服務生（34歲）因與陳同進出、承租案發地，涉有重嫌，檢方聲押獲准，去年3月底偵結，依殺人等罪起訴蔡女，屬台中國民法官審理第三案。

今年3月間在台中地院審理，陸續傳喚多名證人到庭；死者母親出庭時曾控訴，2019年3月初看到蔡女把兒子帶走，當時兒子「站都站不穩」，之後就再也不見兒子蹤影，直至前年底神岡工廠發現桶屍死者是兒子；蔡女在審理時，則否認犯罪，辯稱「我沒做的事就是沒有」，主張無罪。

國民法官審理後，依分別依殺人罪判刑18年、褫奪公權10年，盜用他人電信設備罪判刑3年，偽造文書罪判刑2年，遺棄屍體罪判5年，4罪應執行27年6月。