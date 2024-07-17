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國防部會客室成詐騙場所！假冒軍官約建商買國有地 最終下場曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國防部。示意圖／聯合報系資料照片
國防部。示意圖／聯合報系資料照片

男子何基福、洪郁盛假冒軍官佯稱有管道可便宜購買國防部位於新北市鶯歌區的國有土地，約建商到國防部會客室談承購程序，索討300萬元本票未果，何被最高法院依冒用公務員名義詐欺取財未遂罪判刑1年2月定讞。

洪郁盛犯冒用公務員名義詐欺取財未遂罪部分，一審判決8月徒刑，因為上訴第二審而確定。

何基福、洪郁盛知曉國防部管理的部分國有土地有開放國內民眾承購，但民眾對申購程序不熟悉，也不易區分哪些國有土地確實有開放承購，認為可藉此詐欺牟利。

何基福透過友人知悉林姓男子有意接洽、購買國有土地，而表示可以透過國防部內部人員以便宜價錢購買位於鶯歌的國有土地，但承購土地需給付內部作業費300萬元。

何基福為取信林，相約2020年8月28日上午10時許至國防部會客室，談論承購程序，由洪郁盛假冒軍官會面，假意與林洽談承購國有土地事宜，並拿出自製的承購國有非公用不動產申請書，交予林填寫，聲稱填寫後、交給洪蓋章收文後，就可以取得承購資格。

林誤信而用建設公司名義，填妥申請書，但之後何基福於國防部會客室外要求林交付300萬元本票未果；洪事後偽造國防部政治作戰局收文專用章，於申請書上用印，再交給何基福，並持續向林索要本票，但林察覺有異未交付。

法院認為何基福犯罪事證明確，且不思正當工作維生，反而與洪郁盛冒用國防部公務員名義，偽造公文書、持續詐騙，視公權力如無物，不僅危害社會治安，損害公權力部門職務執行正確性、公文書公信力，一、二審依冒用公務員名義詐欺取財未遂罪判何1年2月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

另外，何基福、洪郁盛也曾以同樣手法，假冒軍官佯稱有管道便宜購買國防部數千坪國有土地，騙新北市前議員歐金獅到國防部政治作戰局簽約、交付200萬元得逞，分別被判刑1年10月、1年5月確定。

公務員 國防部 詐欺

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