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徐巧芯大姑夫妻找友人入詐團 運作水房洗錢分工精細

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄等4人，去年涉嫌替詐團洗錢，在一個半月內洗錢共2701萬6000元，遭台北地檢署起訴。檢方查出，杜秉澄從去年3月起，與數名身分不詳之人共組詐團，與妻子等人運作後端水房，分工精細。

2023年3、4月起，杜秉澄與暱稱「小老虎」、「檸檬」、「葉先生」及「武提」等人，共組3人以上、具有持續性、牟利性之結構性詐欺犯罪組織，也就是本案的詐欺集團。

至於杜秉澄等4人的關係？檢方查出，杜秉澄的助理吳沂珊是杜秉澄的高中學妹、林于倫與劉向婕則為互為好友。

檢方指出，杜秉澄擔任控盤指揮、運作後端水房、建立規章，負責與前端水房負責人「武提」聯繫，指揮劉向婕用LINE帳號，配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假KYC，以應付檢警調查。

此外，杜秉澄招募林于倫提供名下的「東霖公關顧問有限公司」的銀行帳號，作為水房洗錢帳戶使用。

檢方查出，東霖公司的銀行帳戶成為本案第三層的洗錢帳戶，從去年8月初至9月中旬，扣除手續費後洗錢2701萬6000元。杜秉澄主導東霖公司的帳戶支出，指揮劉向婕、林于倫及吳沂珊等人，將詐欺款項轉換為虛擬貨幣，回幣層轉給前端水房，掩飾、隱匿犯罪所得來源。

檢方指出，吳沂珊擔任杜秉澄及劉向婕的助理，負責群組內虛擬貨幣報價、回報虛擬貨幣交易數量、更新每日虛擬貨幣交易額度表、引導群組成員註冊虛擬貨幣交易所平台帳號等，並依杜、劉指示，將匯入東霖公司帳戶詐欺款項提現、跨行轉帳或領出款項交付指定之人。

檢方偵辦，根據相關對話紀錄認定，杜秉澄及劉向婕的犯罪所得，依交易金額3％計算、林于倫的犯罪所得以交易金額1%計算、吳沂珊則以月薪3萬元計算，今依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴4人。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

徐巧芯 洗錢 虛擬貨幣 詐欺

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