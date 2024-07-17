快訊

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

川普遇襲後共和黨全代會維安緊繃 一持槍被捕一遭警擊斃

日本旅遊遇闌尾炎！台人「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

台大畢業進國安局遭退訓...上網揭情報員身分 高院仍判4年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台大化工系畢業的何牧珉2018年考進國家安全局但遭退訓，他在PTT論壇網站揭露受訓同梯及長官職稱、化名、真實身分，遭檢方起訴。台北地方法院依情報工作法洩漏情報資訊罪2罪判何4年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

考上國安局的何牧珉因受訓時表現欠佳，不到半年就被退訓；2019年10月9日、10月12日，何兩度在PTT貼文，揭露受訓同學、國安局訓練中心少校隊長、主任等人的身分與職稱，曝光情報人員身分。

台北地檢署2021年8月偵辦時，拘提何牧珉到案，檢察官聲請羈押，何向法院聲請提審，法官後來裁定何8萬元交保。

檢察官起訴指何明知應情報人員的身分應永久保密，卻故意上網揭露，涉犯最輕本刑7年以上的情工法重罪，考量他2次犯行的犯意各別，建請法院分論併罰。

北院認為何牧珉因個人情緒而犯罪，實有不該，但何否認犯行，還多次於準備程序中隨意離庭，無視本案採不公開審理，甚至屢次要求不是親屬的人入庭，並以瑣碎程序拖延程序進行，面對司法程序態度不佳。考量何犯行尚未有實際損害，北院判4年6月刑。

案經上訴，高院開庭時，避免有妨害國家安全之虞，裁定不公開審理，何牧珉抗告。最高法院認為依法院組織法第86條規定不予公開行準備程序無誤，駁回抗告。高院審理後認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回，本件仍得上訴。

何2019年10月14日下午2時50分許，騎機車行經台北市南京東路三段時，違規右轉逆向進入巷弄，被員警攔查，與3名警察衝突。何拉扯、推撞警察並罵「混蛋」、「神經病」，去年5月18日被依妨害公務罪判拘役50日定讞。

何牧珉考進國家安全局遭退訓，上網揭露同學及長官化名、真實身分，一審被依情報工作法洩漏情報資訊罪判4年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。圖／聯合報系資料照片
何牧珉考進國家安全局遭退訓，上網揭露同學及長官化名、真實身分，一審被依情報工作法洩漏情報資訊罪判4年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。圖／聯合報系資料照片

國安局 檢察官 警察

延伸閱讀

獨／被扁點名讓他跟燦收押的法官 當事人：平常心看每一案

鄭文燦抗告辯「有人遺落500萬在家裡」 謝寒冰批理由很扯：律師打1算盤

鄭文燦家多500萬竟不打開看？抗告理由高院不信 羈押禁見確定

鄭文燦抗告高院值日法官處理 若駁回偵查中最長可羈押4個月

相關新聞

徐巧芯大姑夫婦涉經營水房洗錢2701萬 北檢起訴4人

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢2701萬6000元遭收押。台北...

為賽德克巴萊4500萬債權 導演魏德聖告郭台強民事敗訴

導演魏德聖2011年拍攝電影「賽德克．巴萊」時，獲中影董事長郭台強投資，但雙方卻衍生一筆4500萬元債權糾紛，郭台強持本...

台大畢業進國安局遭退訓...上網揭情報員身分 高院仍判4年半

台大化工系畢業的何牧珉2018年考進國家安全局但遭退訓，他在PTT論壇網站揭露受訓同梯及長官職稱、化名、真實身分，遭檢方...

趁同居人入獄硬上16歲少女 他賠百萬換緩刑

台中1名男子和女友及其16歲女兒同住，後女友入獄剩他獨自照顧少女，他卻趁對方房間冷氣故障而同房睡時，對少女說「妳給阿伯摸...

抓黃牛票付了款還說沒「買票真意」 警抗告這次成功了

去年底第30屆亞洲棒球錦標賽台北大巨蛋場，1張黃牛票喊到4600元，台北市長蔣萬安要警嚴查嚴辦，警方逮了不少黃牛送辦，卻...

買保養品起紅疹告銷售員劑量過重 嘉義女索賠敗訴

嘉義魏姓女子購買某公司臉部保養品，銷售員林女、張女指導使用劑量，事後全身多處出現紅疹、癢、刺痛等症狀令她身心俱疲，認為是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。