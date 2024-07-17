台大畢業進國安局遭退訓...上網揭情報員身分 高院仍判4年半
台大化工系畢業的何牧珉2018年考進國家安全局但遭退訓，他在PTT論壇網站揭露受訓同梯及長官職稱、化名、真實身分，遭檢方起訴。台北地方法院依情報工作法洩漏情報資訊罪2罪判何4年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。
考上國安局的何牧珉因受訓時表現欠佳，不到半年就被退訓；2019年10月9日、10月12日，何兩度在PTT貼文，揭露受訓同學、國安局訓練中心少校隊長、主任等人的身分與職稱，曝光情報人員身分。
台北地檢署2021年8月偵辦時，拘提何牧珉到案，檢察官聲請羈押，何向法院聲請提審，法官後來裁定何8萬元交保。
檢察官起訴指何明知應情報人員的身分應永久保密，卻故意上網揭露，涉犯最輕本刑7年以上的情工法重罪，考量他2次犯行的犯意各別，建請法院分論併罰。
北院認為何牧珉因個人情緒而犯罪，實有不該，但何否認犯行，還多次於準備程序中隨意離庭，無視本案採不公開審理，甚至屢次要求不是親屬的人入庭，並以瑣碎程序拖延程序進行，面對司法程序態度不佳。考量何犯行尚未有實際損害，北院判4年6月刑。
案經上訴，高院開庭時，避免有妨害國家安全之虞，裁定不公開審理，何牧珉抗告。最高法院認為依法院組織法第86條規定不予公開行準備程序無誤，駁回抗告。高院審理後認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回，本件仍得上訴。
何2019年10月14日下午2時50分許，騎機車行經台北市南京東路三段時，違規右轉逆向進入巷弄，被員警攔查，與3名警察衝突。何拉扯、推撞警察並罵「混蛋」、「神經病」，去年5月18日被依妨害公務罪判拘役50日定讞。
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