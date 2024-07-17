快訊

公立醫院委外照服員常「精神恍惚鼻上有白粉」 驚爆院內吸毒還藏識別證卡套

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

公司虧錢員工也減薪？證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被陳時奮控誣告 高虹安赴台北地院開庭不發一語

中央社／ 台北17日電

旅美教授陳時奮自訴告新竹市長高虹安（圖）誣告，高虹安上午出庭答辯攻防。記者潘俊宏／攝影
旅美教授陳時奮自訴告新竹市長高虹安（圖）誣告，高虹安上午出庭答辯攻防。記者潘俊宏／攝影

新竹市長高虹安不滿旅美教授陳時奮言論提告加重誹謗罪，陳時奮獲不起訴處分，到台北地方法院提起自訴，控告高虹安誣告罪；北院今天再度傳喚高虹安到庭，高面對媒體提問不發一語。

陳時奮於民國110年9月間在臉書（Facebook）以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」等語，同年10月間再度在臉書發文，指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安對此，向台北地檢署提告陳時奮涉加重誹謗罪，檢察官比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安博士論文，查出有18處內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同的狀況，認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，將陳時奮不起訴處分。

陳時奮認為，高虹安意圖使他受到刑事懲戒或處分，向北院提起刑事自訴，控告高虹安涉嫌刑法誣告罪；北院今天再度開庭，傳喚高虹安到庭。

提告 陳時奮 高虹安

延伸閱讀

陳時奮自訴誣告罪明開庭 要舉證高虹安是「假博士」才會贏　

影／21名新竹警疑抽白單遭檢調查 高虹安首度回應了

扯高虹安救鄭文燦？ 郭國文：輕重情節社會自有公評

影／鄭文燦遭收押 高虹安第一時間反應寫臉上

相關新聞

徐巧芯大姑夫婦涉經營水房洗錢2701萬 北檢起訴4人

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢2701萬6000元遭收押。台北...

大姑夫婦涉詐今遭起訴 徐巧芯也受牽連挨告案件偵辦中

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄等4人，涉嫌替詐團洗錢2701萬6000元，今遭起訴。今年4月間，台灣基進黨認為，...

藉自訴誣告罪挑戰高虹安學歷？ 陳時奮今認了

新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名，高告陳誹謗不起訴，陳自訴高誣告；台北地院今天傳喚陳...

舅舅被告性侵外甥女 一句「好久沒瑟瑟」讓他躲重刑

高雄一名男子被控性侵讀國中的外甥女，高雄地院審理時，法官發現男子曾傳訊給少女「好久沒瑟瑟」，卻未見少女抗拒，且少女被帶往...

警沒獲同意命交手機、拍LINE對話 法院認違法搜索判賭博無罪

台中市警局第二分局前年破獲賭場抓到現場王姓、張姓負責人，再從2人手機對話查到上游的林姓男子，均依賭博罪嫌送辦經檢方起訴。...

空軍女中士缺錢汙掉同事補繳年資款 緩刑5年但要服100小時勞務

空軍黃姓女中士因欠款急需用錢，2018年6月間至2022年6間月，掌管「補繳年資」等業務，涉向12名士兵收取款項，但未上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。