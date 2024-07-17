被陳時奮控誣告 高虹安赴台北地院開庭不發一語

旅美教授陳時奮自訴告新竹市長高虹安（圖）誣告，高虹安上午出庭答辯攻防。記者潘俊宏／攝影

新竹市長高虹安不滿旅美教授陳時奮言論提告加重誹謗罪，陳時奮獲不起訴處分，到台北地方法院提起自訴，控告高虹安誣告罪；北院今天再度傳喚高虹安到庭，高面對媒體提問不發一語。

陳時奮於民國110年9月間在臉書（Facebook）以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」等語，同年10月間再度在臉書發文，指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安對此，向台北地檢署提告陳時奮涉加重誹謗罪，檢察官比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安博士論文，查出有18處內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同的狀況，認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，將陳時奮不起訴處分。

陳時奮認為，高虹安意圖使他受到刑事懲戒或處分，向北院提起刑事自訴，控告高虹安涉嫌刑法誣告罪；北院今天再度開庭，傳喚高虹安到庭。