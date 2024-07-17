聽新聞
test
0:00 / 0:00
被陳時奮控誣告 高虹安赴台北地院開庭不發一語
新竹市長高虹安不滿旅美教授陳時奮言論提告加重誹謗罪，陳時奮獲不起訴處分，到台北地方法院提起自訴，控告高虹安誣告罪；北院今天再度傳喚高虹安到庭，高面對媒體提問不發一語。
陳時奮於民國110年9月間在臉書（Facebook）以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」等語，同年10月間再度在臉書發文，指「高虹安沒有自己的博士研究」。
高虹安對此，向台北地檢署提告陳時奮涉加重誹謗罪，檢察官比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安博士論文，查出有18處內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同的狀況，認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，將陳時奮不起訴處分。
陳時奮認為，高虹安意圖使他受到刑事懲戒或處分，向北院提起刑事自訴，控告高虹安涉嫌刑法誣告罪；北院今天再度開庭，傳喚高虹安到庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言