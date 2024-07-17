趁同居人入獄硬上16歲少女 他賠百萬換緩刑

台中1名男子和女友及其16歲女兒同住，後女友入獄剩他獨自照顧少女，他卻趁對方房間冷氣故障而同房睡時，對少女說「妳給阿伯摸，我就給妳錢。」朝她襲胸、指侵及拉手摸生殖器等逞，法院考量男子賠償少女及其母親111萬元調解成立、獲原諒，依強制性交罪判他1年9月，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，少女原和媽媽、媽媽男友同住，後來母親2023年初因案入獄服刑，後來少女房間冷氣又故障，她只好暫時和男子同睡一房，未料同年7月15日凌晨1點多，男子見少女躺在床上竟起色心，突然翻身抱住她說「妳給阿伯摸，我就給妳錢。」

少女嚇到抵抗，卻遭男子用腳扣住，還強行掀開她上衣襲胸，又不顧少女堅決反對朝她指侵得逞，甚至強拉對方手摸自己生殖器，少女則趁隙拿手機傳訊向男友求救，男友趕赴現場時，男子這才假裝要上廁所逃離。

台中地院審理時，男子均坦承不諱，被害少女也指證歷歷，並提出相關驗傷佐證，也有她當時傳訊向男友求救的對話紀錄。

法院審酌，男子犯3年以上10年以下罪，刑度不可謂不重，考量他沒有對少女施加凶殘暴力手段，犯後也坦承，並和少女及其母親以111萬元成立調解，至今也已匯款39萬元，少女事後也表示願意原諒，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。