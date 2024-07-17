徐巧芯大姑夫婦涉經營水房洗錢2701萬 北檢起訴4人

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢2701萬6000元遭收押，台北地檢署今偵結。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢2701萬6000元遭收押。台北地檢署今偵結，依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴杜秉澄、劉向婕、林于倫及助理吳沂珊等4人。但徐巧芯與本案無關。

檢警追查一起詐騙集團金流，鎖定東霖公關顧問公司替詐欺集團洗錢達2700萬，查出東霖公司負責人為林于倫，杜秉澄及劉向婕是上游，兩人透過林于倫層層轉匯洗錢。

今年3月25日，檢警搜索劉向婕夫妻及林于倫等3人住處及辦公處，3人到案後自稱是虛擬貨幣幣商，只是在經營虛擬貨幣交易，否認有洗錢犯行，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，3人收押禁見至今。

檢方查出，杜秉澄等人涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢，位居第三層的東霖公司金額共2701萬6000元，今依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴杜秉澄、劉向婕、林于倫及吳沂珊等4人，在押中的3人預計今天移審。