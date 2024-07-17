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抓黃牛票付了款還說沒「買票真意」 警抗告這次成功了

聯合報／ 記者牟玉珮／台北即時報導

去年底第30屆亞洲棒球錦標賽台北大巨蛋場，1張黃牛票喊到4600元，台北市長蔣萬安要警嚴查嚴辦，警方逮了不少黃牛送辦，卻有法官認定警方沒買票的真意，指社會秩序維護法不罰轉售圖利未遂，判無罪，導致警方紛紛抗告。台中地院審理認為行政罰跟刑事罰不同，一著手即應處罰，無既遂、未遂問題，最近撤銷原裁定，罰程男5千元，沒入扣案2張球賽門票。

程姓男子去年12月7日上午10時許，以手機連接網際網路，在拓元售票網搶到亞錦賽12月8日中華台北-日本之戰的門票，隨後以暱稱「Yung Lai」在臉書公開社團「讓票換票求票」兜售本案門票2張，大安分局員警執行網路巡邏發現後，於是連繫交易，以每張1400元代價購得原價1000元的門票2張，共計2800元，待完成匯款後獲得取票序號。

程男加價出售門票涉嫌違反社會秩序維護法，他到案時向警供稱，與朋友約好一起搶票，結果雙方都搶到，他多出2張，想說好不容易搶到就賣出去賺點零用錢。不過，一審簡易庭法官認為警方有釣魚執法情形，並無買票真意，至多僅能認為程男轉售圖利未遂，依社會秩序維護法第64條第2款並未處罰未遂犯，又無其他證據，因此不罰。

警方不服抗告，認為此舉已擾亂售票秩序，且民法買賣契約規定此件交易已完成，無論是否員警喬裝買家，均無礙賣家違序行為，何況員警若不以此方式查緝，將導致黃牛猖獗，造成法律漏洞，請求撤銷原裁定。台中地院普通庭受理後，認為社會秩序維護法性質上行政罰，並非刑事罰，而行政罰並無刑法總則適用既、未遂的規定，二種性質有別，不容混淆。

法官也認為，根據取締黃牛票的立法意旨，加上現今交易型態改變，熱門比賽、演唱會票券多在售票網站上販售，程男購買後在售票系統上已使剩餘票數減少，出售非供自用購買票券而轉售圖利，影響他人購買票券機會及造成糾紛，自當為違反社會秩序維護法第64條第2款的行為，應予處罰。此案不得抗告。

程姓男子賣黃牛票被判無罪，警方不服提抗告，台中地院撤銷原處分，判罰5千元。圖／ingimage
程姓男子賣黃牛票被判無罪，警方不服提抗告，台中地院撤銷原處分，判罰5千元。圖／ingimage

大巨蛋 網路 黃牛

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